7都買房自備款一次看！「他們」免兩百萬就成家

內政部房貸補貼拍板通過！其中關於青年購屋基金最備受矚目，內政部長林右昌指出，希望透過政府協助與民眾自身努力儲蓄，在一定年限內能夠存到購屋的第一桶金，補貼對象為已有貸款的人，並非未來要買房的人，且個人或家戶，都能獲得政府支持。

不管有無獲得政府補助，民眾買房最關心的就是「頭期款」，根據聯徵中心去（2022）年第三季針對7都調查，發現30～35歲的年輕人房貸資訊，核貸中位數成數8成來看，平均房價最貴的仍是台北市達1951.8萬元，且住宅面積最小，平均32.1坪。

攤開數據解讀，台北市自備款要390萬元、新北市272萬元、桃園市203萬元、台中市214萬元、新竹市272萬元、新竹縣256萬元，僅有台南市182萬元及高雄市180萬元，讓民眾能以低自備輕鬆成家。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，自備款多寡得視買賣產品價格而定，過去多以3成為標準，但如果物件位置佳，本身的信用條件不錯，也有自備100萬元買到台北市小宅的案例。

陳炳辰更提醒，重點在於，後續每月還款要壓在收入的1／2～1／3以下，也就是說買在雙北市的中古小宅，月收入也最好要有4、5萬元左右，要是千萬產品，5萬元月收入更是必備，其餘縣市也最好有4萬元以上收入，免得影響生活品質。

文／授權載自 好房網



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