林口房市開始「急凍」！賣方撐多久？專家預期「這時間」下修

新北市林口這幾年的移入人口持續增多，人口增加數高居全市前幾名，包括環境宜居、房價比雙北市蛋黃區便宜、公共建設挹注、商圈發展、機場捷運等都帶動林口發展，也吸引民眾移居。不過去年下半年開始的房市趨冷狀況，也影響林口！永慶不動產林口民視中山加盟店李若田店長透露，今（2023）年初開始林口房市可說呈「急凍」狀態，想買房子的民眾依然很多，但因為買賣雙方對房價的認知差距，因此很難成交，預期今年中（6、7月）開始到下半年，將有撐不不下去的屋主會降價，使得買氣提升。

林口的發展與機能成熟性明顯看得到，包括機場捷運、多路線公車及轉運站便利性，還有三井outlet、林口長庚醫院、媒體園區開發、工一產專區規劃…等，而工一產業園區發展將有大量企業進駐，未來勢必將帶來龐大的人口紅利、居住及買房需求。

過去的房市買氣優、未來也看好，但現在的林口房市也處於「盤整階段」，李若田表示，今年開始林口房市就處於急凍狀態！想買房的自住客依然很多，但因為要賣房的屋主開價仍很高，新建案因成本關係、房價也墊高，屋主看到新屋的開價，當然不太願意便宜賣，加上景氣預期走弱，使得買方觀望、買賣方對價格沒有共識，所以造成目前交易停滯。

李若田分析，有兩種情況賣方會明顯讓利、交易也順利的，包括急需要資金者、會下修賣價，以及買方真的很喜歡這個物件、甚至願意加價，就會容易成交。

雖然今年初至今林口房市超冷，不過李若田認為，今年6、7月到年底預計買氣會逐步上升，因難成交的狀況持續一段時間了，不少屋主將會撐不住、也受不了，包括升息使得資金壓力不小，所以將有賣方會降價出售，讓利空間變大；他說，甚至下半年的法拍屋可能會變多，「因不少投資客前幾年買房後，沒料到去年會大幅升息，在財務槓桿之下、逐漸出現資金壓力，將會斷頭而遭法拍」。

現在林口的優質2房及3房物件相當稀缺，李若田說，新成屋3房+車位總價來到2千萬元或破2千萬，2房+車位總價也要1,500～1,600萬元左右，若有好物件釋出、價格又合乎行情的話，依舊很快被搶走，今年中至下半年預期成交量上升，好的物件可能更多，自住買方要把握機會。

文／授權載自 好房網

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