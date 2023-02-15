反噬降臨？「這縣市」下場最慘…真的會怕賣不掉！

近幾年預售市場火熱，去年開工量更寫下新紀錄，根據內政部統計資料，2022年住宅類開工宅數共145,647宅，總樓地板面積將近623萬坪，雙雙創下統計以來新高，值得一提的是，與2021年相比，住宅數年增11.7％、面積增加10.2％。

且進一步觀察2022年各縣市住宅開工量，與2021年相較，六都僅台中市宅數年減8.5％，台南市幾乎持平，高雄市宅數大增59.9％、面積年增46.2％，桃園市宅數與面積也分別有27.7％、23.4％的成長，台北市宅數增加17.6％，新北市則增加7.7％。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，房市走弱，不少建商應都會延後開工興案來度小月，奈何又有18個月限期開工，否則銀行會逐步調整貸款情況的規範，要是口袋不夠深的中小型建商也只能硬著頭皮做事，該數據一方面呈現出這樣的狀況，另一方面也會有前幾年預售熱潮產生的開工量能遞延，加上如今完工時間越拉越長，還不時有合法展延的情況，建商開工已不一定無法以拖待變，但整體來說在環境不佳下，該數據成長還是可能演為最糟糕的餘屋壓力。

另外，從公布的數據發現，六都以外縣市與前年相比，住宅開工量大幅增加的竟不是熱門地區，宅數年增幅前三名分別為台東縣、嘉義市及南投縣，台東縣住宅開工宅數大增225.7％、面積增加165.9％，嘉義市宅數及面積分別有172.5％、173.7％的成長，南投縣宅數增加40.8％、面積年增33.6％。

陳炳辰分析，觀察各縣市的表現，非六都縣市因為比較基期低，加上搶搭重劃區話題，土地面積又大，會見增長比例都其來有自。而六都當中較特別的是台中宅數出現年減，要是可延續修正態勢，對於投資風氣盛的台中市來說，會是相較樂觀與健康的。至於像是高雄數據大幅走強，當然要特別注意後續賣壓，尤其南臺灣不比北、中兩處的區域建設實質利多，加上其他像就業、生活環境的宜居性，以及房市投資增值效果不比他都，均更得留意興案過多的反噬，外圍又遭房價炒高的地帶將首波受挫。

文／授權載自 好房網



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