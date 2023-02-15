越炒越兇？不到1年賺百萬價差...雙北「這5區」最誇張

《平均地權條例》修正草案上路在即，有望抑制預售屋炒作現象。然而，成屋和中古屋市場仍不時有房市短期炒作獲利的案件發生，消費者仍謹慎注意。

永慶房屋根據實價登錄資料統計，在雙北地區，近2年內房屋持有不到1年便轉售的案件，平均漲幅高達15.3％，平均每件房市短期成交案獲利超過180萬元。其中價差超過20％的房市短期成交案件比例，竟高達39.2％，平均獲利280萬元！

雙北這五處短期交易案多 消費者更需注意

進一步細看這些持有不到1年內便轉售的案件中，不乏有獲利300、400萬以上的案例，價差令人咋舌。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，根據15.3％的漲幅計算，在雙北地區若是原本2000萬的房子，經由投機客購入轉手，下一手買家可能就要額外付出超過300萬元的差價。300萬的差價即使對雙薪家庭而言，也可能是好幾年的年收入。

進一步分析雙北地區房市短期交易的分布，中和區佔比13.2％最多，其次為新莊區11.9％，接著依序為，中山區（9.3％）、板橋區（9.3％）、土城區（9.1％）。陳賜傑指出，上述五個行政區都位屬雙北人口稠密處、交通也便捷，居住需求暢旺、房市交易熱絡，可能造成房市短期交易近半數都集中在這五個區域，有意於此處購售屋的民眾，勢必要更加小心。

雙北地區房市短期交易案佔比前五名行政區。圖／資料來源：實價登錄資料；永慶房屋彙整





短期持有房屋又以高價轉售 小心遇上投機客

陳賜傑表示，政府為了遏止房市短期投機炒作的歪風，在2021年7月正式實施《房地合一2.0》新法，針對持有不動產未滿2年又轉售的案件，課徵45％的高稅率。《房地合一2.0》上路滿一年，遭到課徵45％重稅的短期交易件數直逼3萬筆，以遭到課徵的102億元稅額回推，房市短期交易案總共獲利高達227億元，獲利驚人！

陳賜傑分析，房屋買賣總價高，一般不會在短時間內買了又賣；若有短期購入又以高價轉售的情事，有大機率是投機客「炒短線」賺價差，民眾務必小心。

民眾若有購屋需求，除了上實價登錄了解區域成交行情及物件前一手買賣資訊，也要小心投機客聯手不肖業者，先低價購入房屋後，再以話術或簡易裝潢墊高房價出售，哄騙買家以不合理高價成交，從中賺取價差暴利。

雙北地區房市短期交易案獲利佔比。圖／資料來源：實價登錄資料；永慶房屋彙整





文／授權載自 好房網



延伸閱讀

房價「看不到底」？他揭恐怖交易數字 賠售見怪不怪

電梯華廈5年vs.18年差150萬！網見1條件秒選：投報率更高

全跌了！2縣市「警訊數據」曝光 估價師：可以大膽殺價

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》