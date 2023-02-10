安坑輕軌助房價起飛？專家：錦上添花得有「這條件」

安坑輕軌即將於2月10日通車，在地居民看好與唱衰意見分歧，有居民認為轉乘次數多不夠方便，搭乘意願恐怕不高，但也有居民對於多一種交通方式樂見其成，更看好未來周邊房價。不過輕軌宅是否跟捷運宅一樣，既可保值又可增值？專家認為兩者還是有差異。

消基會董事暨房委會委員張欣民表示，輕軌與捷運最大不同在於「路權」，捷運擁有「專有路權」，因此沿線都不受其他類型交通路線所干擾，但輕軌卻需要停等紅燈，使得輕軌無法像捷運一樣準時。

另外兩者車速比較，輕軌因以服務觀光客為主，或是設計來改善小區域內的交通問題，車速每小時大約20公里，發車班次也較少；捷運則每小時32~38公里，班次較為密集，且到站後，輕軌得由乘客自行按鈕開門，不向捷運會自動開門。

從上述差異來看，張欣民認為，輕軌對於周邊房價大多是「雪中送炭」，絕對比之前沒有輕軌時，或是其他沒有輕軌地區的房子還來得保值，甚至還是會有增值的空間，只是增值幅度可能不會比真捷運宅來得高。

但若是像新店十四張站這類輕軌與捷運交會、共構的站區周邊，就會有「錦上添花」的增值效益，比其他純粹是單一輕軌站旁的房子來得強。而不管是捷運宅還是輕軌宅，都還要注意實際到車站的可及性，實務上是以車站周圍500公尺以內，才可算是真捷運宅或是真輕軌宅。

根據永慶房產集團研究發展中心統計，觀察安坑輕軌2014年開工前至2022年12月即將通車的房價變化，永慶房屋研展中心副理陳金萍陳金萍分析，除耕莘安康院區站因周圍空地較多，住宅產品較少之外，其餘站點多數漲幅逾10％，而其中又以安康站漲幅39.7％成功奪冠，雙城站也以31.7％奮起直追，景文科大站、陽光運動公園站也因連接熱鬧的安康站，有部分商圈重疊，漲幅有二成之多。

近年安坑輕軌周邊住宅價量變化。圖／永慶房產集團提供





文／授權載自 好房網



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