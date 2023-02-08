父母送房產給子女要注意!當心省贈與稅這稅卻要繳更多

父母等二親等內若計劃送房地產給子女等二親等家人時，除了留意贈與稅金等問題，也要考慮子女日後如出售時的房地合一所得稅。宜蘭縣房仲地政士、不動產雙證照講師邱明芳指出，一般而言，房地合一所得稅率都高於贈與稅率，父母贈送房地產給子女等家人，兩種稅金都要考量，以免省了贈與稅，卻反而須繳納更多的房地合一所得稅。

邱明芳舉例說明，有一位父親想贈送房地產給子女，這筆房地產的房屋評定現值加上公告土地現值合計為4OO萬元，市價則為1,000萬元。為了節稅，銀行工作出身的父親在思考，到底是直接給現金讓子女去買房比較省稅？還是把房地產買下來送給子女比較有利？邱明芳回覆，首先要考慮到贈與稅問題，直接給子女1,000萬元現金，以及贈送土地公告現值及房屋評定現值為400萬元的房地產給子女，兩者就差600萬元，若以贈與淨額2,500萬元以下的稅率10％來計算，若規劃利用今年一月申報土地增值稅及契稅，去年與今年贈與合計488萬元連件申報贈與稅、比直接贈送房地較為有利，可省下贈與稅稅金。

不過邱明芳提醒，若子女後續將房地產出售，在計算房地產取得成本時，若房地產是受贈而來，則成本為贈與時的現值400萬元；若是受贈現金，則是以自己買房的1,000萬元價格金額作為成本。

邱明芳表示，在計算房地合一稅時，成本愈低當然所得就愈高，此時受贈房地產的所得額就比受贈現金多出600萬元，若短期二年內持有就賣出，稅率高達45％，與受贈現金相比，還多繳約27O萬元房地合一稅。邱明芳建議，在這種情況下，如果有足夠現金，反而一開始直接贈與現金，整體稅負會較有利。

房地合一交易損益的計算，是以出售時成交總價減除取得成本及因取得所支付的費用後餘額為所得額，邱明芳指出，若房地是受贈取得，則是以受贈當時房屋、土地現值並按政府發布的消費者物價指數調整後價值作為成本。

至於稅率方面，贈與稅率在贈與淨額2,500萬元以下均為10％；邱明芳說，一般而言，持有2016年以後所買入的房地產並出售，其房地合一所得稅除符合規定的自住房地之外，稅率依持有房地產期間不同，分別為持有二年內者稅率45％、持有超過二年未逾五年者稅率35%、持有超過五年未逾十年者稅率20％、持有超過十年者稅率15％。

文／授權載自 好房網



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