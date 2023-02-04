房市「二代族」出籠　這種產品成主流

今年房市景氣恐往下行，建商、代銷面對逆境，也必須更積極掌握客群需求。嘉義市不動產開發公會名譽理事長呂冠衡指出，一連串的打炒房政策其實對自住剛性需求民眾，沒有太大影響，且市場上的三類族群的購屋需求仍在，推估小宅仍會暢旺。

呂冠衡表示，《平均地權條例》修正案限制預售屋換約，這對套利的投資客來說將會有諸多限制，長期來看，會使預售屋市場以自住客的剛性需求為主，並逐漸讓房市回歸正常的買賣機制。

他表示，全台灣2350萬人中，25歲到64歲有購買力的人口數高達1418萬人，占總人口數的60.3％，另外，在全台灣895萬棟的房屋之中，超過30年以上的老屋有高達500萬棟以上，由這些老屋所衍生出來的有「三類剛性需求」族群。

第一類為換屋族，年齡約45至64歲，第二類為二代族，年齡約30至50歲；第三類為首購族年齡約25至35歲。市場上的自住需求仍在，所以房市不致悲觀，只是實際成交時間會延長。

呂冠衡說，整體申貸人數減少的情況下，20至30歲的購屋申貸人數卻明顯增加，顯示以七年級為主的「輕齡首購族 」 撐起了市場大旗，已是2022年的購屋主力，因此驗證了市場景氣大不如從前時，這兩年推小宅的好時機。

畢竟房價不降，利息負擔再加重時，有剛性需求的小資族，只好在相同的預算下，買更小坪數的住宅，變成為市場的主力客源；另外，他表示，老宅舊屋換屋及第二代換屋也是支撐市場買氣的主力之一，所以這種剛性需求的族群，將左右開發商的產品規劃。

只是呂冠衡認為，若央行持續升息，一旦首購族或二房族的房貸利率拉高至2.5％，屆時恐怕會對房市帶來相當大的衝擊，對於購屋者不論是實質的財務壓力、經濟支出或是心理上的擔心，都會加重。

文／授權載自 好房網



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