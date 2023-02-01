房價跌15％預售「退戶潮」大爆發？專家揭最慘狀況

預售屋的自備款因涵蓋定金、簽約金、工程期款，具備可分期繳納的優點，而違約金最高上限為總價的15％，過往房市景氣轉弱時，有些投資客為了避免交屋後得背上貸款，或因房價下跌賠更多，乾脆退戶或不交屋。專家提醒，短期內雖不會出現預售屋退戶潮，但仍要注意爛尾樓風險。

前一波房市景氣高點反轉是在2014年，後續的2、3年，不少2011年、2012年房價大漲、預售屋熱銷的建案，卻面臨交屋不順的窘況，甚至有建商因退戶「房子愈賣愈多」，而隨著2022年下半年房市景氣轉弱，未來退戶狀況會再出現嗎？

正業地政士事務所所長鄭文在認為，這幾年不少建商的經驗是，挺過不景氣後，餘屋建案房價卻能賣得比開盤時更高，因此口袋深的建商，今年可能寧可封盤先不賣，加上利率也比早期動輒8％、10％來得低，不走預售，改為先建後售，等3至5年後房市景氣回溫，再開盤賣個好價。

至於爛尾、停工情形，鄭文在表示，第一、盡量找品牌建商購屋，避免一案建商；第二、可查閱預售屋基地的地段地號，瞭解土建融貸款是否過高，來衡量建商財務狀況，再比對實價登錄預售屋的銷售率，當銷售率不佳、土融又高時，就有週轉風險了。第三、要留意建案履約保證是否有專款專用，還是已被匯入建商戶頭，金流很重要。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，在《平均地權條例》的緊箍咒下，的確部分預售案有傳出客戶解約情形，而在2016年同屬房市低潮時，曾有高價產品的建商使出「不申請使照」方式，以拖待變，但如今因央行針對建商的貸款有相關限令，未見鬆綁下，建商可能難以重施故技。

陳炳辰認為，建商降價換交易只是早晚的問題，但若是因過去兩年開高的價位，進而打個八、九折，僅是壓縮獲利空間，但要說虧本演變為大規模的斷頭、爛尾，恐有有太小覷建商實力之虞。

不過，他也說，如今房市仍有其他政經利空延續，看不到黑暗盡頭，預期應會有配套或先前一連串打房措施部分退場的可能，至遲在2024年有機會讓房市喘口氣，民眾不妨趁目前盤整態勢進行議價，應能挑到「高性價比」的物件。

文／授權載自 好房網



延伸閱讀

政府補貼房貸利息 激勵房市「六都潛力區」曝光

建商將降價救量能？專家揭「這時間點」明確下修

1字頭絕跡、蛋白區新案3字頭很正常？他曝「幕後真相」：恐繼續往上墊

越買越老！六都交易屋齡創新高 專家預言新成屋降價「時間點」

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》