建商將降價救量能？專家揭「這時間點」明確下修

今（2023）年房市利空因素仍在，加上《平均地權條例》修正案於年中可望上路實施，賣方市場可能逐步轉為買方市場，房價下修可能性大嗎？全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，建商撐價幾乎撐了一整個2022年，以撐待變，無非期待今（2023）年上半年能有總經復甦的可能，但目前看來房市依舊不樂觀，預期建商將「直接降價救量能，推測最快在第一季末將見首波明確降價風」。

陳炳辰分析說，建商去年撐價幾乎一整年，今年期待總經復甦、帶動股市並拉抬房市，然而在《平均地權條例》修正案將會實施，加上先前各項打炒房政策也無鬆綁跡象，多重利空因素包括升息、疫情、選舉都持續籠罩，不樂觀情況下，餘屋壓力勢必來襲。

陳炳辰指出，買盤若看不到價格修正到一定程度，也不願冒進，是否重演2016年房地合一稅首波實施之際慘況，相當值得關注，部分地帶恐重演點燈率低的鬼城狀態，今年房市沒有樂觀的理由。

陳炳辰認為，恐慌預期下，有很大的機率將見房價明確下修，建商或許已從送贈品、建商貸、鬆動不二價、小宅化等掙扎方案，直接降價救量能，「推測最快在今年第一季末將見首波明確降價風，最遲也在第二季敲喪鐘」，而明確來說，如北部、台中一些大型重劃區都有「降價打頭陣」的機率，已購戶要轉手也會壓縮預期獲利，同步調整價位。

文／授權載自 好房網



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