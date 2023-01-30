自己找統包省裝潢費太危險？這三招更心安

物價在過去一兩年之間快速上漲，除了房價之外，連裝潢費也都因為物料和人工的費用上漲而快速飆升，這時就會有人動起腦筋想要省下這筆錢。

網路上最常聽到的講法就是可以請設計師進行繪圖，但是後續的工程則是自己找統包商，也曾經有人分享其中驚人價差，全部由設計師處理需要200多萬元，不過自己找統包商最終只用了90多萬就搞定了。

這個方法看似不錯，但是一般民眾對於施工品質、監工等其實並不熟悉，翔翰室內裝修設計總監盧淑媛就曾分析，裝潢牽扯範圍很廣，不管是材料的內容、品質施工方式、粗細度、收法等等都不同，而且有些材料看似相同，但很多卻是從東南亞進口的，會有很大的價差。

即使比價找到了便宜的價格，盧淑媛也提醒可能會有其他問題點產生，像是施工材料未標明而採用便宜的，或大陸進口的產品號稱是東南亞進口、預算項目未核清楚而產生追加工程、施工偷工偷料、未實施用LINE作每日進度報告、工期延宕或是捲款跑路等等。

如果不靠自己找統包商裝潢，究竟有什麼方法能省下一些裝潢費呢？室內軟裝師Carol曾在《小宇宙大爆發》節目上透露三招能夠節省預算，分別是：

1.先考量是否有泥作、木作工程，因為這些都是單價最高的項目。

2.清單刪去法，列出自己想要的裝潢清單，從中捨去非必要的部分或退而求其次。

3.門、窗、油漆都比你想像的貴，可選用替換材質或改色去轉換風格。

文／授權載自 好房網



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