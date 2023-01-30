老廢宅改建利多！危老房屋稅、地價稅減免至2027年、「預鑄工法」可獲容積獎勵

根據營建署統計，去（111）年民間主導的都更與危老重建共核准869案，較近3年每年平均712案，執行成效穩健成長中。 今（112）年的營建署的重點工作，包含要推動公有房地參與危老重建的修法工作，與建立採用「預鑄工法」的容積獎勵等。

此外，為鼓勵危險老屋重建，有關地價稅、房屋稅等稅捐減免也延長至116年5月11日。至於政府主導都更方面，截至111年12月，政府機關引入民間業者擔任出資實施者共58案，民間投資金額約4685億元。

而國家住都中心推動的公辦都更，已完成「台北信義區兒童福利中心B1-2、B3-2基地都市更新案」等8案簽約，其中「台北市捷運圓山站西側地區都市更新案」及「台北市信義區兒童福利中心B1-1基地都市更新案」等3案皆已開工。

營建署說明，「都市更新發展計畫（112-115年）」在去年8月29日已獲行政院同意，後續將以5大政策「檢討強化政府主導都市更新機制」、「精進專責機構推動都更模式」、「改善民間都市更新輔導機制」、「都更知識推廣及人才培育」、「執行並檢討中高樓層危險建築物都市更新推動機制」，作為未來4年的發展方向。

為加速公有房地重建，營建署也啟動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」第5條之1法制研商工作，讓位於危老重建計畫範圍內的公有房地也能參與重建計畫；修正條文草案將於近期提送行政院會討論後送立法院審議。

此外，為考量重建品質、人力及時間成本的平衡，營建署參採內政部建築研究所研究成果，將檢視修正都市更新及危老重建的容積獎勵辦法，預計將「預鑄工法」列入容積獎勵項目，改善傳統場鑄工法的缺點，將可有效節省重建工程所需的營建勞動力並縮短工期。

文／授權載自 好房網



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