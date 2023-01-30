政府補貼房貸利息　激勵房市「六都潛力區」曝光

《平均地權條例》修正案三讀通過後，市場人士預期，應是最後一波打炒房，未來政府將會暫時縮手，而後便傳出後行政院還稅於民總經費3800億元中，部分將針對房貸族給予利息補貼，被市場視為激勵買氣的利多，鼓勵剛性自住客購屋。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，《平均地權條例》修正案通過後台灣房市將盤整三年，逐漸回歸市場正常機制，也是消費者進場的好時機。他也預料2023年房市有五大趨勢，包括剛性需求為大宗，購屋總價1500萬元以內的產品去化較快；其次，房地產微利時代，不利於中小型建商。

第三、禁止預售轉約與管制私法人購屋，高資產族群游資將湧入商用不動產；第四、建商延後預售推案，供需失衡加上新成屋價格降不下來，二手中古屋交易看旺。第五、土地價格居高不下，加上市況不明朗，建商標地意願低，都更合建和危老重建案件更為搶手。

至於2023年推案熱點，他認為，六都依以軌道經濟、科學園區題材掛帥，雙北部份精華地段包括北市中山區、士林區、北士科周邊以及新北的三重、新莊與泰山區；桃園青埔、龍潭科學園區以及台中中科附近西屯、龍井區和烏日高鐵特區；高雄市楠梓產園區，美術館農16特區，還有台南安平區與緊鄰南科的善化區，都相當有潛力。

文／授權載自 好房網



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