說好的房價下跌？六都17區漲破2成　投資潮快閃將現原形

根據最新清華安富房價指數發現，統計2022年10月全國房價指數，雖然住宅市場交易量年減18.67％，但全國房價指數較2022年9月成長0.69％，年增率更達16.15％，續創歷史新高。



進一步觀察清華安富房價指數年變動率，六都中，高雄市領漲，年增率23.86％，為去年10月全台房價飆漲最兇猛區域，其次為台南市有19.10％漲幅表現，台中市漲幅17.31％，桃園市漲幅16.33％，新北市11.13％，台北低於一成為6.85％。



值得一提的是，仔細觀察六都行政區漲勢表現，共有17區年變動率衝破2成，桃園楊梅區年漲23.59％，台中東區漲21.82％、豐原區漲20.48％，台南仁德區漲28.25％、安南區漲22.31％、永康區漲21.89％、南區漲20.53％，另外，高雄部分有2區年變動率漲幅衝破3成，分別是鹽埕區漲35.87％、楠梓區漲30.15％，而鼓山區漲幅25.58％、左營區漲24.72％、三民區漲24.22％、小港區漲23.72％、大寮區漲23.49％、前金區漲23.25％、鳳山區漲22.06％及岡山區漲了21.31％。

清華安富房價指數表示，各縣市房價皆呈現上漲趨勢，尤其中部及北部的強勁漲幅，帶動全國市場價格較去年同期上漲，續創歷史新高；目前房市處於「價漲量縮」格局，但未來買氣料將持續受升息及房市新制影響，須留意後續對房市價量的衝擊。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，過去一年房市沒有明確下滑，大多在於建商對於來年的期望，支撐價格，價量表現脫勾，且要是先前交屋潮量體，也會令房價趨高，而又特別在一些具備話題，但比較基期低的區域，都是展現幅度之所在，一旦有從1字頭躍升至2字頭當然就可想而知成數的增加。

陳炳辰說，像是亞灣區的鹽埕和有台積電話題的楠梓，就屬低基期逢熱況拉抬，遂見顯著增幅，而台南市由於南科因素帶動也表現在數據指出的地域，另像台中豐原亦有屬於自己的區域建設利多，再說回高雄市多數翻漲的區域，本為房市熱區，可想見高雄市房價偏低下，比起他都顯現更大的漲幅空間。

陳炳辰認為，去年有許多個案，以及前幾年的交屋因素，在交易量體不大下，更容易因為個案令價格起伏，與實際情況脫節。而平均地權法案讓房市不再有可期待性，若非交易熱區，尤其是南二都僅南科、台積電利多推升的區域，投資潮快閃均會現出原形，台中市也會因本為全台最大的投資熱區，尤其像是北屯區幾個價格與區域機能背離的地帶，投資氛圍消散致使房價無疑下行，北台灣則有高房價帶來的量能窒息，恐怕連台北市的首都效益也難倖免，房價回歸自住主流可接受的價位，將會是眼下賣方的唯一考量。

文／授權載自 好房網

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