房市「恐怖三殺」下跌風暴醞釀中

房市正在醞釀一場下跌風暴嗎？包括《平均地權條例》修法建商跳腳，2022年3月起美國聯準會升息、國內央行跟進升息，資金派對結束、股市歷經修正，告別低利率、資金緊縮同步啟動，為2008年金融海嘯後首見，市場結構的改變，也讓房市不論預售與成屋買氣雙雙衰退，這次更恐陷入「三殺」局面。

以《平均地權條例》來說，預售屋禁止換約以及私法人購屋許可制，前者衝擊到短炒、投機型買方，預售屋買氣受挫；後者，因豪宅購置主力買家為私法人，因此也殺到了豪宅買氣。

預售屋一來房市走空，短炒型買方觀望，甚至退場，二來若《平均地權條例》照目前版本修法通過，等於鏟除紅單、預售換約獲利的生態鏈，買家只剩自住客與中長期置產客，銷售買氣勢必不如以往火紅。

而對自住客與置產客來說，升息造成的貸款負擔壓力，已經有感。其中，首購族雖面臨到循環升息，必須縮減生活消費，以填補升息後的房貸負擔，但畢竟是剛性需求，量力而為之下，還是會有買方出手購置；相形之下，換屋族評估換屋後，新房貸利率恐高於舊房貸，則可能按兵不動，先不換屋，這將衝擊到剛性買氣。

而置產客戶，若為長期收租型，面對房價處於高檔位置，租金報酬率甚至不及目前大額美元定存超過4％的利率，短期內靈活的置產型客戶可能讓「資金往最好報酬的地方去」，而後未來房價有所修正，才評估投入資金到不動產市場。

因此這波國內外金融情勢改變、《平均地權條例》修法，恐讓預售、豪宅、自住置產型產品皆受挫，出現三殺局勢，後續價格走勢值得關注。普華國際不動產總經理田揚名分析，《平均地權條例》等於讓炒房客打消購置意願，投資客就地解散，同時，抑制了豪宅市場，等於雙購屋渠道都被阻斷，買氣大受影響。

房市專家、消基會董事暨房委會委員張欣民表示，在銷售買氣轉弱時，買賣雙方可能會拉鋸一段時間，此時量縮嚴重，但若修正破口出現，並持續蔓延，就會出現區域的價格鬆動。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，利空干擾之際，房價有了商議空間，而待利率走低或重回房市牛市，可能又會進入房價高漲階段，整體來說，這些利空仍會以短期投資客受主要衝擊，自住方不論是首購或換屋族，看準時機就下手，其實不見得受到影響。

文／授權載自 好房網



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