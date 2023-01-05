「台積電效應」不靈了？「這科學園區」被點名：鴨子划水、最宜居

「護國神山」台積電佔據去年不小的房市話題，但隨著台積電宣布高雄7奈米廠暫緩，讓當地房市交易量跟著冷卻，依據高雄公布最新2022年12月買賣移轉棟數，僅2761棟，年減42％，創下史上最冷紀錄，「台積電效應」是否還靈驗？成為網友熱議話題。

PTT「home-sale」版上有網友提問，台積電各地擴廠消息不斷，但究竟是真有需要？還是政治考量？



對此網友們回應，「竹科、中科、南科不用擔心，因為有地原先也有廠，其他地方就是繳政治税」、「高雄是從無到有，所以才需要一直放風聲，只有不穩定的地區才會需要一直靠放話來勒索啊，保證穩定進行的地方是需要什麼消息」。

其中「台中科學園區」更被網友點名是「鴨子划水、所有科學園區中最宜居的城市」，認為中科擴廠的位置極佳，離東海大學鬧區僅10分鐘，離新光、遠百商圈也在半小時內，拿下興農高球場67公頃土地後，台積電未來很容易就能繼續擴廠，而周邊還有超過5倍的公有地、紅土農地、墓地給園區擴張。

台中在地業者對於中科帶來的房市利多也相當看好，隨著台積電2奈米廠、中科二期擴建環評在去年底初審過關，預料中科特區核心所在地西屯區，以及周邊豪宅區段如水湳中央公園特區、單元二重劃區，以及14期重劃區等地區都將受惠，連帶海線沙鹿、清水、梧棲、龍井也以高CP值吸引中科人置產。

在地房仲分析，沙鹿房價本來就穩步成長中，近年受惠中科的帶動，更是迎來一波房市爆發期，短短3年建案開價就從1字頭衝上3字頭，由於沙鹿地理位置佳，鄰近中科、距離市區西屯區也僅需要10多分鐘，在當前台中市區新案動輒4~5字頭的情況下，沙鹿的CP值高出不少。實際觀察實價登錄，也會發現海線房價漲幅驚人，近一年海線四區預售案中的最高成交價，清水、梧棲、沙鹿都站上3字頭，龍井甚至有預售案成交每坪4字頭。

不過專家對於中科效應仍保守看待，全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，目前房市變動，房市回歸基本狀態，海線雖有捷運可期，不過要見積極走漲不是現在，且房市利空頻傳下，企業擴廠與中科效益是否還能雪中送炭，後勢有待觀察，以海線來說，預期沙鹿還是維持模範生地位，而往更外圍走的梧棲、清水則高潮退燒，稍得留意。

文／授權載自 好房網

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