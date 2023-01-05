買氣摔到分手　房仲：買方市場來了

觀察六都2022全年建物買賣移轉棟數，年減9％ 創三年來新低，房仲分析，2023年交易週期將拉長、議價空間擴大，強勢的賣方市場也會逐漸向買方市場靠攏，預估2023年房市交易量將繼續走低。



2022全年六大都會區建物買賣移轉棟數，合計為24萬4173棟，較2021年減9％，東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，台中市在新案交屋的加持下，全年買賣移轉棟數仍有2%的小幅增加，其他五都均呈現出年減的趨勢，其中又以南二都的減幅最為顯著。



永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2021年12月六都建物買賣移轉棟數創去年單月最高，達2萬7717棟，受惠於疫情趨緩、資金潮加持，同時還有交屋潮挹注下，交易量在12月達到高峰，也墊高去年基期，但2022年全球政經局勢出現轉變，下半年房市逐步降溫，交易量也明顯低於2021年。

展望2023年房市，葉沛堯表示，目前台灣房市仍處於多空對峙的階段，一邊是居高難下的營建成本，另一邊是蓄勢待發的房市黑天鵝，在兩方拉鋸期間，交易週期拉長及議價空間將拉大，強勢的賣方市場也會逐漸向買方市場靠攏，預估2023年交易量將持續走低。

房價方面，葉沛堯認為，目前台灣房價仍相對有支撐，加上今年美國聯準會有可能放緩升息腳步，因此短期內房價出現大幅度盤整的可能性並不高，但仍須警惕部分嚴重超漲的新興重劃區、蛋白區。

陳金萍表示，全球經濟面臨衰退風險，股匯市也持續震盪，加上央行四度升息，民眾對房貸利率推升有感，即使購屋需求不減，但出價轉趨審慎保守，若有意售屋的屋主能合理讓利、降價，才有加速成交的機會。

文／授權載自 好房網

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