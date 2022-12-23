「五大禁令」避免爛尾樓？他大嘆因噎廢食：將房地產推向絕路

在今年下半年房市轉冷，以及今年來的幾度升息雙重影響下，不少建商都大受打擊，11月時一處位在樹林的建案也慘淪爛尾樓，為了避免有更多的爛尾樓出現，傳出銀行祭出「五大禁令」來管制，但是專家卻當心這個做法是「因噎廢食」，恐怕將整個房地產業推向絕路。

銀行所提出用來管制土建融的五大禁令，包含了建造人或建案土地須銀行信託；須和建經公司簽署「續建承諾」；先建後售須撥足5成自備款進到銀行專戶後，行庫才撥款；預售屋銷售須將預售款項撥入銀行專戶；建商必須紀錄良好，沒有任何和銀行的違約紀錄或交屋爭議等。

品嘉建設創辦人胡偉良對於這些管制措施，認為有四項算是合情合理，也早經民間銀行、開發業者所認同，並行之有年，但「建商須先籌措5成自備款，行庫才撥款」的規定，若真正實施，恐將引發掀然大波，將產業推向絕路。

他提到，建商若是平實的去經營房地產，是不會出現嚴重的大問題，所以也非一兩個建商或建案出了問題，就代表整個市場都有問題，而上述行庫的激進而突發性作為反而是「因小失大」、「因噎廢食」的舉措，硬要因為少數特殊的個別案例，就下重手，把整個產業推向絕路。

至於爛尾樓的出現，胡偉良認為其實和疫情、民眾是否有錢無關，但是在金融機構過激的行動下，讓建商資金流斷裂，進而倒閉產生爛尾樓，而民眾看到了爛尾樓風險後，購房意願就會下降，就會形成了惡性循環。

他也將台灣和中國的爛尾樓事件做對比，認為台灣的爛尾樓不致惡化，而台北地區已發生的幾個爛尾樓事件，後來大多藉由法拍程序取得翻身機會，部分更是接手續建完畢，銷售上還取得亮眼佳績，各自透過不同風貌重返市場。

對於爛尾樓及行庫祭出嚴格的土建融禁令，有專家則是抱持著不同看法，消基會董事暨房委會委員張欣民就認為，對於預售屋產業，政府應該要制定出一部完整的「預售屋管理條例」專法，因為目前不只相關規範散落於各條例，最重要的履約擔保甚至是行政命令，只是徒具形式。

內政部代理部長花敬群則是曾經表示，希望銀行的建融控管要多考慮中小型開發商的續建機制的準備狀況，也是保護自己的放款情況，並希望長期以來建經公司、履約保證機制的內涵與量能可以自行強化，建構更安全的房地產產業。

文／授權載自 好房網

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