賠錢屋「4大魔王」　害房價慘跌25％…房貸成數也悲劇

俗話說「千金買房，萬金買鄰」不只適用在活人鄰居身上，房子周邊的各項設施也是重要鄰居。嫌惡設施不僅影響生活品質，更會對房價造成致命打擊，不僅在買房時可能無法辦到理想房貸成數，增加自備款負擔，未來轉售時還會成為砍價抗性。而不同類型的嫌惡設施對房價造成的影響程度也大不相同。

臉書粉絲專頁「賣厝阿明 知識+」指出，「嫌惡設施」的認定其實根據每個人的接受度不同而有不一樣的標準，但也有普遍大眾無法接受的「公認」嫌惡設施，例如：機場、葬儀社、焚化爐等。「賣厝阿明」進一步指出，嫌惡設施大致上可分為「安全方面的嫌惡設施」與「影響居住品質的嫌惡設施」。

安全方面的嫌惡設施包含哪些呢？機場、加油站、瓦斯行、高壓電塔、電塔、變電所、電箱、電桶、工廠、工業區等都包含在內。以機場來說，除了日常起降噪音、飛安與樓層限高等缺點，即使不在機場周圍，但若是「航道」就在自家上空，噪音也同樣擾民。而加油站、瓦斯行不僅車流量大又亂，火災、爆炸等意外風險也不能忽視，建議至少要距離住家500公尺以上才算安全距離。高壓電塔周圍的電磁波除了有造成失眠、影響健康的可能性之外，風災時的倒塌、漏電危險性也高。而工廠、工業區的噪音、惡臭、廢水等汙染也會影響身體健康。

影響居住品質的嫌惡設施種類更加多元，宮廟神壇、墓地、殯儀館、靈骨塔、捷運及高鐵軌道、高架道路、停車塔、垃圾場、回收場、焚化爐、傳統市場、特種行業及大型醫療院所都算嫌惡設施。其中「焚化爐」、「垃圾場」、「墓園」、「殯儀館」等設施周圍的物件，房價價差甚至會有25％的落差，可說是「掉價大魔王」。

「賣厝阿明」分析，以新建案來說，周邊300公尺內若有嫌惡設施，對房價會造成3％-5％的影響，而中古屋則會有5％-10％的影響，而有些銀行甚至不承辦距離嫌惡設施過近的物件房貸，或是給予較差的貸款成數、利率，因此在入手前必須考慮到貸款難易的問題。

想知道中意的物件周圍是否有嫌惡設施，可以從多方面下手。內政部規定房仲業者有義務要在不動產說明書上告知買方，物件300公尺內是否有嫌惡設施。民眾也可以透過地圖查詢、臉書社團向在地住戶網友詢問，或是實地走訪，與鄰里長、鄰居、社區管理員等多方諮詢來確保沒有遺漏隱藏嫌惡設施。

文／授權載自 好房網



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