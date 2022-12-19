「升升不息」房市風險增！民眾苦...專家試算：多逾2個月餐費

為了對抗嚴重的通膨，美國聯準會（Fed）今年以來多次大幅升息，已讓美國一般民眾苦哈哈，房貸、車貸都大增，台灣也不例外！國內央行15日理監事會議決議升息半碼（0.125％），今年共累計升息2.5碼（0.625％）。東龍不動產專任委託部經理陳泰源指出，與今年初升息前的房貸利率1.375％來看，目前房貸利率上看2％，若是房貸1千萬元、20年期的房貸戶，一年房貸支出增加近3萬5,000元，以每餐餐費150元計算，就要多支出2個多月的三餐費用，負擔更是加重。

陳泰源表示，「升升不息」的情勢讓很多房貸戶壓力倍增，以今年第一季台灣央行升息前的房貸利率1.375％來看，房貸1千萬元、20年期的房貸戶，每月要支付的本息金額為47,682元，3月理監事會升息1碼後，每月房貸金額增加為48,832元，每月負擔增加1,100多元。

6月、9月、12月央行又各升息半碼，累計今年升息2.5碼（0.625％），也使房貸利率上看2％，陳泰源說，等於每月應付房貸本息金額從47,682元升到50,588元，每月就增加2,906元，等於一年房貸增加34,872元。他試算指出，以1餐的餐費預算150元來看，一年房貸增加34,872元，換算等於增加232餐的餐費，就等於多支出77.5天的三餐費用，確實是「有感負擔與壓力」。

今年以來，全球尤其是歐美的大幅升息，導致各國經濟降溫、需求銳減，間接嚴重影響到台灣的出口產業，加上美台之間升息的幅度不成比例，形成巨大利差，也導致台灣的資金不斷加速外流，讓台灣整體經濟受到傷害；加上明年經濟成長估計無法保3，恐陷入衰退 ，如此一來，台灣的企業主壓力大增，屆時將可能出現裁員、減薪等現象，這也會連帶牽動到房市。

中央大學經濟系教授吳大任分析說，尤其這兩、三年房價相當高，不少人購屋買在價格高點，且有些購屋族的收入甚至一半都來支付房貸，如果明年國內經濟進入衰退，裁員、減薪情勢將造成一般家庭收入大受衝擊，加上利率升高，房市被影響程度也會大，如果法拍屋明顯增多，將使得房價下修幅度更為明顯。

文／授權載自 好房網



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