建案可貸8成快絕版！銀行難貸、利率飆升　想買房怎麼辦？

央行、金管會打炒房措施見效！據住展雜誌統計，截至今年12月9日止，北台灣房貸成數8成以上的高銀貸建案（指銀行房貸成數8成以上，不含信貸、建商公司貸），共計238個，僅占整體建案約25.4％，不僅較2021全年大減約20.75個百分點，更是2017年以來新低紀錄。

住展雜誌企研室經理成采錡分析，包括央行推出「史上最嚴」的第四波房市管制措施，限制豪宅與第三戶以上房貸最高成數，金管會啟動不動產授信業務專案金檢、調整不動產抵押貸款適用風險權數等措施，緊盯不動產貸款集中度，使銀行對新房貸戶縮手。此外，各銀行為穩住資本適足率，也縮減不動產放款。

以區域來看，成采錡指出，基隆市因推案少，且新案多鎖定首購族，超過半數建案有提供高成數房貸；桃園市則因重劃區推案量龐大，長年位居北台灣高銀貸建案最多縣市，今年以中壢、觀音及楊梅區的高銀貸建案分布相對密集。至於新北市，高銀貸建案主要集中在新莊和五股區。

相較高銀貸建案占比僅約21％的2016年，有建商大舉推出公司貸，彌補銀行房貸成數不足問題，近期也有許多建案推出「低首付」、「低自備」、「工程期零付款」等方案，但今年第三季北台灣房價衝上波段高點，壓低購屋門檻方案對消費者的吸引力已不如以往。

她表示，加上銀行鑑價跟不上房屋成交價，民眾購屋前需做好面對利率高、成數低、鑑價低的心理準備，也建議，可與賣方磋商，在房屋買賣契約中增訂但書，如房貸不足成交價8成，買賣合約自動解除等，降低房貸條件不如預期，導致首付款大增的風險。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，目前在升息、資金緊縮階段，許多建商採取合建，降低自有資金成本，另一方面，多數大型建商資金無虞，中小型建案則會縮減案場數，或調節土地過寒冬，但即便量縮、銷售率下滑，但透過上述對策因應，2023年房市可能仍難見建案降價情形。

高銀貸建案占比2022年僅剩25.4％。圖／住展雜誌提供



北台灣去年高銀貸建案數還有497件，但到了2022年僅剩238件。圖／住展雜誌提供

文／授權載自 好房網



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