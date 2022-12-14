《平均地權條例》順利排審！花敬群：相信朝野朝向最大共識

遏止炒房，內政部去（2021）年底通過《平均地權條例》修正案，今年4月初也經行政院會通過，外界原本期待今年上半年可經立法院三讀通過，但未排審，如今將於下週三（21日）排審該修正案，立院內政委員會召委王美惠指出，盼朝野達到共識、積極落實居住正義；內政部代理部長花敬群表示，我們希望能以政院版本為依歸。

《平均地權條例》修正案下週將於內政委員會排審，雖然有朝野黨團共9個版本，民進黨團、國民黨立委都希望取得共識，力拼本會期三讀通過，落實居住正義、遏止炒房，讓房地產市場更健康。

這次修法相關的子法配套，主要有三子法，包括私法人購屋採許可制的審查、民眾檢舉炒房的獎金比例認定，以及預售屋或新建成屋若買受人簽約後，而遭遇重大變故導致無力繳款，那就可同意換約的審核。花敬群指出，相關子法部分，內政部都已經準備差不多了，配合立法院審議《平均地權條例》修正案的情形，有必要的話，會再適時做調整。

花敬群表示，這次修法雖有多個朝野黨團所提的版本，而我們希望以行政院版本為主要依歸，相信朝野會朝向最大的共識來走、並順利協商，大家都有一致目標要讓房市更穩健與健康。

此次修正案五大重點包括：限制換約轉售、重罰炒作行為（最重可罰5千萬元、並可連續處罰）、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、解約申報登錄（預售屋買賣契約有解約情形，建商應於30日內申報登錄，違規者將按戶棟處罰3萬至15萬元）。

政治大學地政系退休教授張金鶚表示，執政黨在選後大力檢討，勢必針對居住正義要更積極重視，因為高房價、炒作亂象已引起很大的民怨，因此《平均地權條例》修正案在立院本會期通過機會很大，雖然有多個版本，但相信朝野都會有共識去落實居住正義。

張金鶚認為，此次修正案通過後，可以讓整個房市更健康、合理化，至少會產生一定的遏止作用，尤其對炒作最兇的預售屋，以及成屋哄抬炒作部分，都能加以抑制；不過相關子法配套必須要去嚴格執行，地方政府也要確實配合才會更有效果，如果執法不嚴謹，那勢必會產生漏洞。

文／授權載自 好房網

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