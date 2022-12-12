公股銀行看淡房市！「價跌量縮」走勢已不可避免？

在多個負面因素包括連續升息、通膨、地緣政治與政經情勢不穩…等因素影響下，今（2022）年房市明顯降溫，且房市政策未見鬆綁，都更使房市低迷；近日多家公股銀行於第三季法說會上，都看淡明年房市，且認為房價將下修。學者分析說，今年下半年開始呈現價減量縮，2023年也不會樂觀，預計將是「價跌量縮」的情勢。

近期包括合庫金、台企銀、彰銀等公股銀行舉辦法說會，針對房市都提出看法，合庫金指出，在連續升息、政府的房市政策等原因下，房市交易量減緩，預期2023年房市將呈「房價緩下修、交易量跌」。台企銀認為，今年以來因通膨、疫情、升息等衝擊，國內房市降溫明顯，且政府相關房市措施尚未鬆綁，加上預期央行可能會再升息，都會牽動明年房市走勢。

另外彰銀則表示，因國際原物料價格下跌，因此近期營建成本也趨緩，加上升息、政府打炒房，預估房價在第四季會出現反轉；此外，受到多種負面因素影響，第四季至明年國內房市交易量將持續走冷。

而金融研訓院之前也針對銀行業調查，顯示銀行業看今年下半年房市，也持保守態度，認為下半年市場供需都降溫，住宅推案量減少，且包括投資、剛性需求都會下滑，議價幅度增加。而從今年下半年以來的六都建物買賣移轉棟數變化，確實可見交易大幅冷卻，買方觀望氣氛濃厚。

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰指出，從2018年到2021年是這一波房市「價量齊揚」飆漲最明顯階段，不過今年出現明顯變化，包括價量都呈降溫，推案量趨向保守，銷售率下降及部分小建商出現財務危機，房市風險逐漸顯現。

莊孟翰表示，房市走冷，銷售情況欠佳、面臨賣壓，建商又要負擔各項成本，都成為經營風險。房市從今年上半年的價平量縮，到下半年開始呈現價減量縮，2023年也不樂觀，預計將是價跌量縮的情勢，尤其機能不佳的蛋白區，前兩、三年房價哄抬太高，都勢必會出現下修。

文／授權載自 好房網

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