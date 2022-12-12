南科工程師不想等！網推「這重劃區」　專家1原因逆風：不建議

近兩年國內房市呈現快速成長，但今（111）年下半年開始反轉，根據永慶房屋統計11月房市交易量，與去年同期相比，全台交易量縮36％，其中以新竹縣市年減42％最多；高雄年減40％居次；台中＆台南分別年減39％、37％，顯見買氣大幅收斂。

在多空夾擊之下，許多民眾持觀望態度，但近日一名南科工程師不畏高房價表示，因長時間通勤40分鐘以上，毅然決然買房，「雖然不是剛性需求，不用勸說之後要跌了，因為已經聽了好幾年，人生也沒那麼多年可以等」。

該位年僅30歲工程師在Dcard上透露買房條件，月收6萬多，住家裡，每月可存款4～5萬，頭期預算約300萬，希望至少是兩房正常格局，但對於「該買哪」毫無頭緒，目前只想到近南科的安南區或永康區，尋求網友幫忙推薦。

對此，網友推薦北區、南科旁的LM特區及永康區鹽行國中重劃區，「安南風超大，魚塭跟濕地蚊子非常多，永康會塞到你懷疑人生」、「市中心又沒東區貴的北區不錯」、「推LM區～生活機能雖不能和市區比，但很宜居」、「推新化，有個新的快速道路」、「買善化市中心或LM通勤起來比較有感」、「感覺住鹽行也行」。

許多南科購屋族，除了市區外，不外乎以國道1號及北外環沿線區域住宅為選擇，而近期永康「鹽行國中重劃區」開始推案，自然也備受外界矚目。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，以原PO其預算與月收入，買在千萬元產品應不是問題，且要求2房的大樓，也不算困難，加上台南市本因房市熱潮才讓價碼走漲，如今漲幅走緩，倒也是盤整進場好時機。

至於若以通勤時間為主訴求，善化、新市都有適合價碼的物件，也有區域型商圈滿足日常所需，預售、新屋、中古屋都很多元可供挑選。但如果遠及北區、永康區都有塞車疑慮，而鹽行重劃區還在開發，宜居性上還不足，則較不建議。

文／授權載自 好房網

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