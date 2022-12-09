無尾巷跌價風險高？內行人揭「這組合」絕不考慮

影響房價的因素除了地點之外，是否有嫌惡設施、風水瑕疵等都能左右房價。無尾巷經常被視為是跌價缺點，除了傳統觀念的風水瑕疵之外，最嚴重的其實是影響日常生活的出入抗性問題。

一名網友在臉書社團「買房知識家 A你的Q」上提問，表示自己最近看上一社區透天建案，不少戶型都是無尾巷，其中朝北B1的為雙邊住戶6米巷，朝南的B9則是單邊住戶5米巷，另外面西的A戶型雖然有8米巷寬，卻有西曬問題，而所有的房子戶深皆為20米、寬4.2米，讓他不知該如何選擇。

網友們直言：「無尾巷不考慮，若有天要賣，價格會比較差也較難轉手」，認為B戶型的兩種巷寬都不及格，「雙邊住的最好有8米，單邊最少6米，不然住裡面會很難進出」。

其中最糟糕的是B9，「B9是面對人家屁股，一是視覺不佳，二是冷氣通常裝後面，所以會有人家排放的熱風」、「B9即使只有單邊，仍然有住戶出去、回來的會車問題，小於5米就有卡的機率」、「除非你家的汽車永遠是4.5米以下的小車，那OK，因為5米巷真的很難進出車庫，中大型車子要迴轉就很頭痛」。

過來人也分享自身經驗，「我也是住社區型透天，還好我是第一戶，停車方便空間大，但是後面的其他戶都要倒車，而且很辛苦，一不小心就A到其他住戶的車，根本就是在練停車技術的，老住戶互相都有默契，如果換新住戶的話會停車停到想哭，只有我這戶不受影響，所以我不會再買這種的，除非是第一戶，不然不考慮。另一種是車子從地下室進出，人車分道的，這種選哪戶都沒差。」

內行網友更提醒，無尾巷不只要注意巷寬，房子的面寬與車庫深度也影響使用便利性，「你看的房子面寬很小，只有4.2米，這樣車庫進出會很擠，放完汽車，機車就很不好放進去了，而且車庫深度沒有5.6米以上的話，也不是很好運用，下車走路，都會很擁擠」。

內行網友分析，一般正常汽車長度4.2米到4.8米，更大的超過4.9米、5米都有，可能後面是完全沒有辦法走人或放鞋櫃等雜物，所以一般人都會把車子往前停到自家車庫外，就會佔用到公共的車道，造成其他戶要迴轉困難，「最裡面兩間最慘，甚至要從巷子口就開始倒車進來」，以原PO的建案來看，「面寬小+5米路」的B9區域恐怕是其中最慘的戶型。

消基會董事暨房委會委員張欣民則提出選擇無尾巷宅的「最佳距離」，若無尾巷深入達20公尺以上、巷距6公尺以下，不僅很難在家附近停車，遇到突發狀況時，也會影響消防車和救護車進出，所以較不推薦民眾居住。相反地，如果無尾巷深度低於20公尺、巷距達6公尺以上，居住品質反而更為加分。

張欣民指出，因為無尾巷離主要道路有一點距離，生活環境較為安靜，而在深度淺、巷距寬、巷內也沒有停滿車輛的條件下，遇到突發狀況時，救護車及消防車還是可以救災救火。所以建議該民眾，如果自己喜歡這樣的環境，附近也不會很吵雜的話，可以考慮購買自住。

網友貼出社區透天位置圖，其中B1區域為雙邊住戶6米巷寬，B9區域則是單邊住戶5米巷寬。圖／摘自臉書社團「買房知識家 Ａ你的Ｑ」

文／授權載自 好房網

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