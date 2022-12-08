房市走下坡！竹科人哀號：只能洗到偏鄉　2區餘屋恐爆量

近兩年房價漲幅明顯，尤其非六都的新竹縣市，因科技產業支撐，大量人口挹注導致居住需求大增使房市迅速發展，不少人認為，竹北人口占竹縣人口數的大宗，今年又增加近3千人，在人口不斷湧進下，對於房價會有什麼影響？

有網友直言，人數雖然增加，但還有其他未爆彈要處理「竹北是台灣最富縣轄市，台灣最年輕都市，但建設跟機能就是跟不上人口成長跟人口素質」、「增加是好事，但硬體建設要跟上啊，光是個交流道擴建從我10年搬來到現在，隔壁縣市都蓋好幾個了，竹北交流道依舊還是那個朴子等級」。也有內行人觀察，「從2021年12月新竹縣政府公布的數據觀察，竹北人口約20萬6千人，新豐人口約5萬7千9百人，湖口人口約7萬9千人，但到了今年11月止，竹北人口增至約2萬8千多人，新豐人口約莫5萬9千人，湖口人口增至8萬1千多人。數據明顯發現，竹北房價已漲到竹科人也快買不起，只能往更偏遠一點的區域去買，尤其是湖口，雖然離上班很近，但房價和竹北就差很大」。

事實上，近年新竹房價瘋漲引起關注，根據財政部資料顯示，以今年1月舉例，新竹縣的房地合一稅收竟以708.4％的驚人成長率遠遠超車六都！根據永慶房產集團統計，2022年第三季房價與第二季相比，六都為持平或漲幅在1％內，僅新竹縣市仍有3％以上漲幅，進一步觀察內政部實價登錄資料，從2021年第1季至2022年第2季的成屋房價變化（含車位），新竹市房價中位數，每坪均價從22.64萬上升到25.02萬，新竹縣則是從19.84萬，上升到21.98萬。

但值得一提的是，正因為新竹房價的不合理瘋漲，導致民眾購屋能力下滑，今年10月的交易量與去年同期相比，新竹縣市也是七都中量縮最多的，減了39％；不僅如此，最新第三季國泰房地產指數揭露，全台預售屋市場30天銷售率也是新竹縣市減幅最大。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，觀察新竹縣市各季的住宅成屋總價可以發現，三大都會區住宅總價在2021Q4或2022Q1來到高檔，之後二、三季交易總價減少，而單價卻是逐季增加的趨勢，顯示在房價高漲，加上今年升息循環啟動影響下，民眾房貸利息支出增加，衝擊民眾購屋負擔能力，不僅如此，購屋面積也愈買愈小。另外，一手屋部分，由於竹科效應影響，新竹縣反應更為明顯，從2021年第1季22.7萬元上升至33.2萬元，不僅已超車新北市的33.1萬元，光6季總價差距已來到358萬元，且今年第2季與去年同期相比也漲了348萬。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，前些時候竹北傳出單價7字頭熱銷案，要是後續揭露價格確實來到此水準，仍偏個案情況，針對房市後況，金控業者也逐步受控在放貸上有所緊縮，且經濟情勢循環下，房市不會天天過年，尤其現已來到高點，未來變數不小，像新竹縣市以特地區域為主要熱區，一支獨秀，遠離竹科概念區塊後的房價都有倍數落差，民眾得留意若過分投機的地帶均得停看聽，免得成為風險漸增的房市下最後一隻老鼠。

而雖然竹東、湖口也遭到竹科話題帶動，但房價上還處於低檔，陳炳辰說，竹北、新竹市的房價偏高，便讓外圍區塊也現價量，然而湖口、竹東、苗栗等地要有推升房價的利多機能還有很大的進步空間，大多為地方市集，往返竹科也有塞車可能，房價與竹科正核心地帶有相當程度的落差，還須擔心房市變數下，又非居住熱區，移入定居人口並不算多，在地需求容易飽和，加上湧入太多新案、價碼又偏離區域行情，小心成為房市韭菜不可不慎，且後續恐將出現餘屋爆量的可能，隱憂風險其實很大。

文／授權載自 好房網

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