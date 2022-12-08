首購哭哭！青安房貸　銀行利率見2.1％

今年以來央行升息三次，10月五大行庫新承作房屋貸款利率，也來到了1.83％，銀行跟隨升息步伐，部份理財型房貸產品利率已突破2.5％，而針對自用型的貸款，目前甚至有青年安心成家購屋優惠貸款，新承作貸款利率有突破2％的狀況。

內政部不動產資訊平台彙整的房貸商品，截至7日，已有29種房貸產品利率突破2％，不過，多為理財型房貸，例如利率最高的是安泰銀行的「二順位房貸專案」，利率為2.80％；其次為王道銀行的「理財型房貸」，利率2.68％。

不過，利率突破2％的房貸產品中，竟也有自用型房貸。例如，台北富邦銀行的「青年安心成家購屋優惠貸款 一段式指數利率」利率達2.1％，為所有銀行的當中，率先突破2％利率的青安優惠貸款；而台中商銀的「安心成家住宅專案貸款」，利率也調升到2.16%。全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，全球利率走揚，國內跟進也在所難免，對於自住民眾來說，常有貸款期限長達30年的狀況，因此一段時間的貸款利率起伏，買房前就必須做好準備，若真有困難，如轉貸、延長寬限期也是救急方式。

觀察市場現況，陳炳辰認為，部分新銀行需衝刺業績，消費者也有可能找到更優惠的貸款方案，比較之下，青安未必一定是最划算的，像前兩年低利時代，許多銀行的優惠貸款條件都勝過青安，因此民眾在高房貸時代，更得做好比較功課。

青安優惠房貸，已出現利率逾2％的產品。圖／取自內政部不動產資訊平台

文／授權載自 好房網

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