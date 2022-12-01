台中房市「最終目標」在這？　網估發展方向：越來越高才不會買不下去

台中市長盧秀燕打破台中縣市合併後市長無法連任魔咒，網友預估台中應該還是會延續之前的市政規劃建設，並點出目前最熱的區域就在北屯，更直指市政府最終目標是「水湳」，但由於範圍蠻大的，可能要耗一陣子才會完成。

台中市長盧秀燕選前政見發表會時也提及，蔡英文總統拋出任內全國20萬社會住宅，不只中央蓋，也拜託各縣市蓋，台中分配5500戶，她上任前完工、開工不到2千戶，如今3500戶全部開工，不僅達標還增加總興建數達7146戶，如今連任她目標要蓋到1萬戶。

社宅、新案在台中遍地開花，網友點名「水湳」這區域成形勢在必行，不過範圍廣闊，估計會先從最右邊的開始發展，價格也隨之慢慢墊高，直言「先從最遠的開始，越來越高你才不會買不下去」。

另外，台中40年來最大規模優勢的121萬多坪「14期重劃區」也是話題不斷，大品牌建商包括大陸建設、國泰、新美齊等都積極布局，加上緊鄰崇德商圈、松竹商圈、水湳中央公園特區等利多，未來建設動能與生活機能可期。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則指出，觀察台中市在過去四年建設與房市的走向，大致與市場環境順勢，以及延續早前的規劃，對於房市也相對友善，包括園區、捷運、重劃區開發，企業進駐的推動，以及綠地營造等，都顯在房市錦上添花的助攻，因此台中市的房市發展要有起伏，多會在於整體政經局勢的影響，如總經、中央政策等因素，地方政策都偏多不偏空。

依此情勢，陳炳辰認為，水湳是否能有先前高價表現，取決於大環境對房市的影響，但要再攀單價百萬元也不是那麼容易，畢竟該次交易有物件的特殊景觀性，以及買方的個人需求，較為個案因素，也就是說七期還是相對體質穩健，為高價位產品較值得觀察的地帶。

陳炳辰說，另值得注意的是，如前店後廠對於園區概念環境的助攻，有利於居住產品房市。而海線區域，或是過去台中縣的地帶，會持續有藍線捷運，以及類似豐原區之於豐富專案這樣的改造話題。在社會住宅的推動，亦有移居人口帶動區域發展。整體來說，台中市因為本身具備優勢，按部就班建設，甚至更積極於土地開發，房市投資風氣均不減，現況短空長多，無損前段班實力。

文／授權載自 好房網

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