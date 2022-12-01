11月全台交易量大跌！「2縣市」最弱...專家驚吐「房市面臨挑戰」

全球市場需求萎縮，台灣外銷訂單、出口開始衰退，全球與台灣經濟成長也有走緩跡象，國內消費者信心創下金融海嘯以來新低，民眾對於房市未來表現的預期已出現改變，讓民眾購屋態度趨於審慎、觀望，讓房市交易呈現低量盤整態勢，與去年同期相比，更大幅量縮35％。

根據永慶房產集團統計，11月房市交易量與去年同期相比，全台交易量量縮36％，其中，台北減少29％，新北量縮35％，桃園減少28％，新竹縣市量縮42％最多，台中減少39％，台南與高雄分別量縮37％與40％，買氣大幅轉弱。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，去年自8月國內疫情逐漸獲得控制後，房市交易量呈現交易量逐月成長的態勢，遞延買氣出籠，交易熱度延續至年底，拉高基期，反觀今年，資金潮退場、全球經濟成長放緩的狀況下，近期金融市場劇烈震盪也衝擊民眾對經濟前景的信心。

再加上央行三度升息增加民眾購屋負擔，市場瀰漫保守觀望氛圍，也改變民眾對於房市後市的預期，今年11月全台房市交易量較去年同期減少36％，已是連續四個月交易量年減幅超過三成，顯示下半年買氣明顯轉弱，房市交易降溫。

若與10月相比，全台月減5％，觀察七大都會區市況，台北量微增1％，新北量縮9％，桃園減少1％，新竹縣市量縮5％，台中減少4％，台南減6％，高雄減少9％。陳金萍補充，觀察10月五大行庫新增房貸利率已來到1.827％，創105年3月以來新高，升息效應已逐漸顯現，房市買氣也相對保守。

陳金萍提醒，Fed如市場預期於11月升息3碼，今年以來已升息15碼之多，資金退潮、金融市場震盪、經濟展望下修，同時，還有俄烏戰爭、台海關係等地緣政治風險難除，在物價、房價高漲的狀況下，加上銀行因市場資金緊縮以及受限於不動產放款上限等因素，在有限資源下放款審核趨嚴，民眾房貸資金取得難度增，都讓民眾購屋態度轉趨審慎、保守，房市後市面臨挑戰。建議有意售屋的屋主，應適度調整價格，才能增加成交機會。

文／授權載自 好房網

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