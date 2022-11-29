「突有買家出價斡旋」該配合加價？　專家分析其中眉角！

買房為許多人一生中最大筆的消費，而在看房、買房等購屋流程，涉及許多專業知識，因此不少人都會尋求房仲代為斡旋議價，以保障自身權益。不過近日有一名網友指出，在下斡旋時卻遭到房仲告知，有其他買家開更高，令他感到相當不解，「房仲會知道別人的斡旋價格嗎？」

原PO於臉書社團「買房知識家 Ａ你的Ｑ」發文，他表示近日看上1筆心儀中古屋物件，房子開價為1888萬，於是他下斡旋1600萬，想請仲介幫忙談看看，「房仲跟我說有另一家房仲的客人跟我一樣是下斡1600萬，但是因為屋主跟我的房仲是認識的朋友所以要先跟我們談」。

殊不知，不久後房仲卻又突然來電表示對方客人願意出價到1650萬，詢問原PO是否願意加價到1650萬以上和屋主談？令原PO感到相當錯愕，「我堅持1600萬，房仲就指屋主要轉為先跟對方談了！請問這樣是正常的流程嗎？還是房仲的手法？若是真的我還可以再加價談嗎？」

貼文曝光後，不少人都奉勸原PO堅持好自己的底價，不要一昧追高，「價格是真的，其他都是假的，堅持立場跟你對房子價值就好」、「設定好自己的底價去買，不要被牽著鼻子走」、「主要看你對房子價值，你覺得值得就加，不值得就不要加」、「設定好自己的預算就好，猜仲介是真是假根本沒意義，在自己預算內就加，反之就退，不需要被拱，沒買到也不要後悔」。

不過也有人認為確實有機會會發生此種現象，畢竟好的物件買家本就會有許多，「正常流程～先問你是因為你有順位優先的問題，但你回答不要，就沒有啦～」、「你自己可以衡量看看，總價高達1600萬的房子，那50萬根本不是重點，重點是你心中有沒有那個價值」、「未達底價，當然是價高者先談，同一物件通常會吸引同一性質跟階級的客人」、「我遇過相同情況，房仲也有說另一組在看，但我的預算真的加不上去了，而且後來也真的被別人買走，只能祝福對方～」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，若僅為口頭上的說明誰先談誰後談，本就為各自心證，有時候房仲業者的說法包含很多言外之意，比方說我有誠意希望你在價位上也有誠意，或是之後服務費付得乾脆一點，並不具備任何規範效力，且所謂的邀約斡旋，若非價碼已到屋主簽訂委託契約的售價，本就得看賣方的心態，要是多組競爭，自然價高者得，而是否有優先次序，畢竟這並非預售紅單優先購買權（且紅單也屬違法），很難算得了數，要是賣方真的有機會賣到更好的價格，這個房仲反而會被責怪，或是服務費用遭到打折，除非是走所謂的破壞手段，否則親兄弟都得明算帳了，何況生意往來。

陳炳辰說明，要是為同屬一家公司的多組競爭，能知道其他組價碼並不意外，至於同業競爭也還是有可能打聽得到，還不無成為合作聯賣的關係，而在過去兩年房市熱潮，這類競價退斡都常有耳聞，還有連開價都不殺，但因為不願加價，10分鐘就退斡的案件，民眾也只能自嘆財不如人，所幸如今房市走弱，應有更多元的物件可挑選，不必灰心。

陳炳辰進一步指出，要是競價為真還好說，最怕是為了拱高價碼，話術哄騙買方再出高價，又或是被當作推升價格較高的另一組成交機率的墊腳石，都也是房仲常見的交易技巧，但無論如何做好實價與區域房價功課，衡量自己的資產，就算買不到也不用當盤子。

文／授權載自 好房網

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