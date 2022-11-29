屋齡比自己年紀大！北市「老貴宅」交易佔5成6　這區衝第一

要在北市買房，恐怕只能挑「老貴宅」。東森房屋研究中心彙整內政部不動產資訊平台資料發現，今年第二季台北市屋齡在30年以上的中古屋交易佔比高達56.3％，與2018年同期的45.3％相比，五年激增11個百分點，其中松山區的佔比最高，達79％，等於10人買房，就有將近8人會買到屋齡超過30年的房子。

該數據揭露2022年第二季台北市屋齡30年以上的中古屋交易狀況，由松山區的258件、佔比達79％，奪下老宅交易佔比第一名的行政區；其次，士林區佔比為76％、信義區佔比65％、大安區佔比63％與北投區的60％。

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，目前北市精華區新建案的房價基本站穩三位數，預算相對有限的民眾大多會選擇屋齡較高的中古屋，一來可以用更友好的價格擁有北市門牌，二來也有機會等到都更或危老重建，坐享資產增值的紅利。

他指出，北市這樣的交易現象分為兩類，一類是松山區、信義區、大安區等「蛋黃中的蛋黃」，因位處台北最核心的黃金地段，區域發展較早，土地開發幾近飽和，素地取得不易，為數不多的新建案開價已經站穩三位數，普通受薪階級難以負擔，因此大部分購屋族會優先考慮屋齡較高、房價更親民的中古屋。

第二類則是像士林、北投這種目前建設話題相對豐沛的房市熱區，伴隨北士科的建設，各大建商大舉進場獵地，嗅覺敏銳的置產民眾、企業，趕在都更到來之前超前部署，購買中古屋坐等增值。

對於北市30年以上中古屋交易最熱絡的松山區，東森房屋敦北加盟店店東詹合勇指出，松山區是台北最精華的區域之一，區內生活機能成熟，商業活絡，近年來新推案的數量相當有限，預售屋的開價基本都在每坪130萬以上，在比價效應下，區內中古屋的CP值更加突出，因此成為眾多購屋民眾心目中的首選。

雖然中古屋價格具吸引力，但民眾在入手之前仍得留意幾個面向。詹合勇提醒，第一，中古屋屋齡較高，銀行的核貸成數普遍不如新成屋，因此購屋民眾需要準備較多的自備款。第二，中古屋屋況相對複雜，壁癌、漏水等情況難免存在，購入後往往還需要花費一筆不小的裝潢費用。

北市屋齡30年以上房屋交易，松山區佔比最高。圖／東森房屋研究中心提供





文／授權載自 好房網

延伸閱讀

房市最慘會在何時？專家揭「跌價時間軸」

房價反轉? 未來房市面臨七大利空

房價超漲「這縣市」挫了？2數據曝光：很難賣掉！

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》