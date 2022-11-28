天龍國老公寓買哪最賺？內行人點名「低價區」：滿地低於5字頭

國內房價居高不下，台北市更是寸土寸金，但有些交通與生活機能都相當完善的區域，即便存在許多屋齡大的老公寓，仍吸引不少投資客爭相購買並出租。

一名想在台北市買房投資的網友就在PTT上發問，最近正思考台北市哪邊老公寓或電梯華廈增值空間最大？有地段價值老公寓一坪百餘萬的，而沒地段加分的一坪5、60萬，若撇除新成屋的新屋價值，好奇哪些地方會特別有增值空間？

純粹算數來看，他認為台北市不管怎樣都不會低於50萬，而這50萬，分成地段有毫無價值的（停在50萬），也有可以使價格翻倍的（到100萬），請教他人有沒有哪些地方是目前沒有加分效果的，但未來會有的？

PO文一出，網友紛紛給出推薦置產的地段，「廣慈」、「東環沿線，還滿多便宜的地帶」、「北投、社子、萬華滿地都是低於50的好嗎？認真推是未來捷運附近的，社子、萬華一帶都還是低估，但僅限捷運附近的」、「我押在廈安站旁邊了，反正很便宜，不信能跌到哪去，待捷運開通剛好可以合理再漲租」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，現在不少首購侷限預算與地區性，因此選擇蛋黃區老公寓，使得公寓產品仍有一定成交量，雖然屋齡偏高，但若區域有交通建設利多等，可能讓房子長線增值，享受到擁有資產的紅利。

而以台北市來說，蛋白區的公寓就算沒有都更路線，還是會有很多投資族群進場，因北市受惠於捷運，交通四通發達，以及各區域商圈的優勢下，比起外縣市的蛋白區投資出租的價值仍高，舉例像是萬華、文山、士林、北投市區外圍，仍有不少總價較便宜的老舊公寓隔成雅房出租，租金投報率都不錯。

文／授權載自 好房網

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