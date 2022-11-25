房市變天！交易量腰斬剉咧等　專家斷言「只剩降價這條路」

從2022年開始，美國聯準會（Fed）連續升息15碼、烏俄戰爭開打、兩岸關係等變因，為房市帶來諸多不確定性。而大眾最關心的，莫過於「房市真的退燒了嗎？房價要跌了嗎？」，全球高通膨持續，貨幣緊縮也讓經濟復甦力道放緩，金融市場出現震盪，這些種種的壓力，也確實嚴重影響民眾購屋行為與態度。

從觀察七大都會區今年第三季的預售屋交易量，與去年同期相比形成「價漲量縮」格局。整體而言，第三季度的預售屋買氣驟降，下滑了49.2％，幾近腰斬；而減少最多的是高雄、台北與台中，減幅都超過六成，永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，自去年12月內政部推出預售禁止換約政策後，就讓市場投機買盤退場，加上今年以來受到升息、疫情、股匯市下挫等影響，民眾觀望氣氛濃厚，即使打炒房政策尚未通過，但預售屋交易量已明顯萎縮。

另外，從財政部每年度統計的契稅與土地增值稅數據當中，可以觀察出各地房屋交易量表現，根據最新資料顯示，全國1到8月契稅與土地增值稅雙雙減少，其中契稅累計實徵金額達106億，比去年減少4％；土地增值稅為669億，比去年減少約8％。不僅如此，今年10月的個人房地合一稅收為27.6億元，也已連續五個月衰退，更創下近8個月以來的新低，房市退燒跡象有此可見。

清華大學科管學院榮譽講座教授張金鶚分析，從金融機構角度觀察購屋者房貸及建商的土建融資料，可明顯感受到房市的變化，越來越多的訊息顯示房市不景氣的趨勢慢慢浮現，基本上就是房市的供過於求，而明年恐怕更不樂觀。過去景氣蓋了許多房屋，並炒高了房價，加上產品定位及個案區位不佳，導致供給過多且不當。另外，自住者在所得及家戶增加有限下，投資客在過高的房價及資金週轉成本下，無利可圖，使得不論自住或投資需求越來越減少，導致新推個案的銷售率越來越差，房市空餘屋越來越多，甚至傳出爛尾樓事件，而在無法消化的情況下，那當然只有降價這條路。

張金鶚說，再加上國內、外的資金越來越緊縮，利率也不斷調升，建商及購屋者的資金周轉成本也不斷增加。在「沒有賣不出去的房子，只有賣不掉的價格」壓力下，房價下跌的壓力當然也會越來越大。因此，張金鶚認為，隨著社會大眾的預期心理及整體大環境的不景氣，骨牌效應將產生，進而造成越來越多個案及金融機構的困擾，房市未來可能反轉！

文／授權載自 好房網

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