賣越多虧越多？學者揭史無前例「房市風險」！

國內不僅房價噴漲很多，近年來營建成本上升也明顯，前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰透露，幾年前中南部不少建案在房價未大幅上漲前完銷，之後營建成本逐漸上漲，且又缺工缺料，於是漸形成無利可圖甚至虧本現象，且在「三倍數效應」下，意外出現賣越多虧越多的情況，對建商來說是很大的衝擊力道，這現象也可說是史無前例。

3、4年前中南部不少建案在房價尚未大幅上漲前就100%完銷，莊孟翰表示，之後營建成本逐漸上漲，且又缺工缺料，於是漸漸形成無利可圖甚至虧本現象，近2、3年來有一些建案急於轉讓，原因在於「三倍數效應」，意外出現賣越多虧越多的情況；他指出，且因多數營造廠業務滿載，無力再承接新建案，不少小建商財務壓力大，而出現建案沒人接手導致爛尾樓現象。

莊孟翰認為，「三倍數效應」值得重視，衝擊力道很強，像是合建、都更、危老建案，，在成本大幅上漲之下，以台北市來看，不少建案的分屋比例為65：35，就是地主分回65%、建商分回35%，而一旦造價成本每坪提高3萬元或5萬元，建商除了要負擔分回的35%造價，還要負擔地主分回的65%造價，無形中就形成史無前例的「三倍數效應」問題，也就是每坪營建成本提高10～15萬元。

莊孟翰指出，上述這樣的效應及風險，影響較大的是銀行融資貸款問題，若整個建案銷售不錯，價格有賣到一定程度，可能比較不會有什麼麻煩。

他表示，但如果是在中南部地區，原本房價不高，但營建成本卻大漲，此情況下就會形成「三倍數效應」，也就是每坪造價若提高1萬元、對整個建案來說等於營建成本提升3倍，也是目前產業界擔心的事，「三倍數效應」也導致銀行限縮建築融資而衍生的營建業不可預測風險。

文／授權載自 好房網

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