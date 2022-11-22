月收3萬就能買房　小資族最愛新北這區

近年全台房價飆漲，小資族愈來愈難在雙北地區買房。根據聯徵中心資料顯示，對照2022上半年與2012年同期，十年時間，台北市、新北市年收20至40萬元的小資族新增房貸件數，從2473件降至1844件，大幅減少近三成。

小資族購屋能力弱化，而雙北地區最受小資族青睞的地區，則是淡水區。東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料發現，今年上半年雙北年收在20至40萬元之間的小資族新增房貸件，淡水區就佔了166件、接近一成，為雙北最受小資族歡迎的購屋熱區。

東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，內政部不動產資訊平台揭露，今年第二季台北市的平均購屋單價為每坪67.61萬元，新北市為每坪38.21萬元，顯見小資族想要在雙北買房存在一定難度，而預算有限之下，只好用通勤時間換取生活空間，房價親民的淡水也成為了小資族的選擇。

東森房屋淡水濱海微笑莊園加盟店店東沈雅純表示，目前以淡海新市鎮交易最熱絡，近年隨著家樂福、美麗新影城、淡海輕軌的進駐，生活機能已有明顯改善，且有淡江大橋、淡北道路、藍海線二期等建設議題的發酵之下，區域發展前景非常值得期待。

她提及，目前淡海新市鎮的房價仍普遍落在2字頭，部分預售案上看3字頭，總價1000萬左右就有機會買到兩房含車位的電梯大樓，很適合口袋不深的小資族群。

不過，葉沛堯提醒，由於淡水推案量過於龐大，近期受房市冷鋒影響，區域短線去化壓力逐漸浮現，因此建議購屋民眾在選擇物件時應更加審慎。

2022上半年雙北小資族購屋熱區，淡水奪下第一。圖／東森房屋研究中心提供

文／授權載自 好房網

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