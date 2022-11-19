中科工程師現身說法！在台中買房情有獨鍾「這區」　

隨著台中科技園區營運穩定暢旺，且既有就業人口與擴建二期也預計帶來的大量就業機會，而科技人的高收入、高消費力，也直接推升北屯、西屯、中科等周遭房市剛性購屋需求。其中位於北屯的14期重劃區，地理位置與水湳中央公園特區及中部科學園區形成黃金三角軸線，再加上鄰近捷運綠線、74號快速道路交通利多等條件加持下，成為許多科技人的購屋熱點，中科科技業工作者也現身說法、分享購屋心得。

近年話題多的北屯14期重劃區，因低密度、高綠覆開發環境，坐擁交通、成熟商圈與重大建設利多，加上匯聚多所明星學區，成為台中市「最宜居區域」，特別是山西路上，榮登14期首波推案重心，且銷售成績不俗，推案話題很受科技人關注，也有越來越多品牌建商搶進購地推案。

近年來在14期山西路推案的建商，包括雙橡園、國建、亞昕；銷售中建案則有「元城上階綠」、「大塊森濤」等；後續還會有惠宇、精銳、磐興、大城、新美齊、豐邑機構等開發商陸續在山西路上推案。

位於正山西路上的預售案「元城上階綠」，基地緊鄰823公園大片綠海，與明星學區松強國小僅一個街廓距離，且周遭坐落崇德、松竹、昌平路等多個指標商圈，格外吸引小家庭自住客目光；全案主打「宜居建築」，垂直綠化、三面採光的設計讓戶戶擁有最佳採光面及視野，產品規劃市場少見的三房雙主臥格局，再加上建商細膩規劃，格外吸引有諸多買房經驗又精打細算的科技人下訂。現場銷售人員觀察說，近期因房市景氣混沌不明，在地族群出來看屋意願確實較低，反而是來自中科、竹科的科技新貴，選在此時機點出來看屋且購屋，詢問已購客戶近期對房市的看法，普遍認為有好地段、好產品就要出手，重視住家質感遠勝過價格。

因公司調動、從北部到中科上班已3年的陳先生就分享，科技人工作壓力大，上班通勤時間也是重大考量之一，他近期就看中14期重劃區，原因在於到中科上班交通便捷，食衣住行育樂樣樣有，方便安頓家人在台中的生活，不少同事也都對14期很看好，打算揪團賞屋。

同在中科上班、有換屋需求的李先生提到，市場期待房價會跌，但他因都是自住需求，反而更在意能否買到理想的房屋，他認為在房市氛圍較為冷清的狀態下看屋，反而有機會找到理想的住宅。

台中在地房產業者指出，中科已是台灣最重要的產業聚落之一，帶來的不僅僅是資金與機會，也為區域帶來剛性購屋需求，而科技人的經濟實力不容小覷，即便近期受到總體經濟影響，仍澆不熄科技人買房的熱情與意願，且科技人對於居住的環境及生活品質格外重視，包括性價比、周邊街廓及建築本身的綠化景觀規劃，都是重點購屋考量，因此建商在此的推案也以高規格應戰。

文／授權載自 好房網

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