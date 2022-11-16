房市吹冷風 國庫先遭殃 房地合一稅連5月走跌

房市冷，國庫也瘦了！根據財政部統計，10月個人房地合一稅收為27.6億元，連續5個月走跌，更創下近8個月以來的新低，反應房市交易降溫。其中又以南台灣的台南與高雄市，房地合一稅月減幅最大，都達2成。

財政部統計，房地合一稅2.0自去年7月上路後，稅收持續增加，去年12月因討論預售屋禁止換約政策，曾引爆預售屋逃命潮，當月稅收高達47.3億元；隨著房市降溫，今年自5月創下35.6億元高點之後，稅收已連續5個月衰退，今年10月稅收年增4成，卻較5月減少22％，並比9月減少9％。

南台灣房市交易降溫

比較六都10月房地合一稅表現，台北市2.7億元與台中市5.5億元為近期較穩定的縣市，稅收均與上月持平，而台中市為房地合一稅稅收最高的縣市，其次為新北市3.9億元。至於南台灣，台南2.2億元、高雄3.5億元，分別較上月減少21％、22％，南部房市明顯降溫。

信義房屋企研室專案經理曾敬德認為，受到疫情、股災、升息等外在因素干擾，今年5月開始房市交易量逐漸下滑，加上預售市場開始退燒，房地合一稅收金額也跟著減少，推估未來幾個月的房地合一稅收還是會維持相對低量。

文／授權載自 住展房屋網

延伸閱讀

緊盯預售屋 內政部出重手開罰近3千萬

月繳3萬買哪？六都「這三區」可買到40坪

房市反轉恐提前 購屋注意隱藏風險

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》