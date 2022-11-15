「無薪轉、勞保」還能貸款買房？　過來人提點：這2點需注意！

買房在向銀行申請貸款時，時常會被要求提供薪資轉帳證明，來證明自己有還款能力，倘若提不出收入證明，貸款有很高的機率遭到婉拒，那麼若從事工作為沒有固定收入的老闆們，或是收入領現的勞工族群，就無法申辦貸款了？

一名網友於臉書社團《買房知識家 Ａ你的Ｑ》求問「做建築業（工地）該如何買房呢？」，他表示自身有穩定工作，不過無公司薪轉證明也沒勞保，每月約有薪資現金5－6萬往來和固定有存款習慣，現在則仍努力存頭期款中。

原PO指出，令他苦惱的是，沒有公司薪轉證明和勞保，向銀行申辦房貸時是否會遇到重重難關，「有人和我有差不多條件卻成功買房的嗎？都有在看房，但因為不知道怎麼買，所以想聽聽各位的意見？」

貼文曝光後，不少內行人紛紛留言，教導原PO作法，「自己做金流，固定時間匯款進帳戶，不要全部提完，存到你夠用的頭期款再買」、「辦信用卡，每個月刷一筆，記得繳款，不要繳循環利息，要全繳，刷卡有刷就好，金額不用多」、「仙養帳戶至少養半年以上，再找仲介幫你找擅長寫報告的銀行專員」。

還有過來人分享，自由工作者、工地、保母、外送員、計程車司機…等等，皆為無薪資證明的工作，但也都有成功買房的案例，所以原PO不必過度擔心，只要能提供有效的財力證明，並保持信用即可！

東龍不動產專任委託部經理陳泰源表示，房貸主要分四大項目「還款年限／年期」、「貸款成數」、「房貸利率」及「只繳利息不繳本金的寬限期／寬緩期」，而購買人本身財力最重要。而一般來說，銀行針對無固定收入族群，給的房貸條件通常不會太好，因此必須擁有「其他財力」證明，例如「活存加定存」長達1年以上的時間，且維持有增無減。

陳泰源也提醒，對於收入不穩定的職業，若希望銀行給更好的貸款條件，財力證明最好在購屋前的兩年，就建立起績優的「年度綜合所得稅申報紀錄」。

文／授權載自 好房網

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