緊盯預售屋 內政部出重手開罰近3千萬

這幾年房市熱絡，部分業者為搶業績，產生不少交易亂象，迫使政府出手整頓，像是屢屢創房價新高的預售案更首當其衝。內政部次長花敬群日前出席活動時表示，政府至今已辦理六次預售屋聯合稽查，共稽查240個建案，合計裁處84個違規建案，總罰金直逼3千萬元，未來也將持續推動平均地權條例修法，防止不動產成為炒作工具。

「抱團」稽查有效 建案違規比例下滑

隨著買氣熄火，這波房市多頭也宣告終結，不過近幾年大量的產出買賣案件， 仍衍生出排隊買房、房價飛漲等現象，因此近年政府除了立法推動預售屋禁止換約轉售、私法人購屋許可等重手外，也積極走入案場稽查。內政部便表示，自2020年10月起已辦理六次預售屋聯合稽查，期間多次「抱團」結合地方政府、消費者保護處、公平交易委員會、財政部、國稅局等機關，目前已稽查240個建案，總計有84個違規建案，總罰金高達2,836萬元。

而內政部官員表示，從第6次次預售屋聯合稽查來看，發現違規建案比例已由2020年86%下降至52%，業者使用違規契約的比率，也由73.9%大幅降低到8.8%，顯示大動作稽查確實收到成效。但官員強調，現階段仍會視房屋銷售情況，不定期舉辦聯合稽查，並不會就此停頓。

預售屋交易時間長 出手前停看聽

此外，根據去年7月上路的預售屋新制，規定預售屋應在銷售前，將銷售資訊及買賣定型化契約報請地方政府備查；如有使用紅單（購屋預約單）銷售時，也應明確標示買賣標的物及價格，也不能有對買方不利的事項。官員提醒消費者，預售屋交易期間長，購屋時除可參考實價登錄網站各建案實際交易戶數情形，並審慎評估合理市場行情與自身負擔能力外，在簽約前也要詳閱契約條款，不要受到廣告或現場銷售熱潮的誤導，以保護自身權益。

文／授權載自 591房屋交易網

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