看房遇到「危險3字母」千萬別買？網揪：絕不挑30年以上「這款房」

買房眉角多，但你注意到這點了嗎？日前一名網友在PTT上發文表示，他最近為了買房，有特地買了幾本書來看，當中有一本指出「看房不要只看要買的那一戶，而是應先審視整個社區的平面配置是否四平八穩」，並點出大U、大L、大T型的建築結構，在發生強烈地震時，較容易出現「扭轉效應」，導致大樓龜裂或倒塌、被破壞。

但原PO說自己的買房預算落在921前，也就是尚未修法前的中古屋，原本他以為要避開上述3種結構的房子是很容易的事情，但看過一些社區圖後，總感覺很難避免，「想問大家，買房會避開大U、大L、大T型的房子嗎？」

貼文引起討論，「不對稱形狀確實更容易因為扭轉等因素出問題，但有辦法可避免嚴重坍塌，例如透過鋼筋設計，讓L型應力集中在交叉點，遇到強震時集中受損位置讓L型變成兩個長方形」、「基本上，30年以上的、總高60米內的華廈，盡量非沒得選或有天大優勢，不然別碰」。

建築安全履歷協會理事長戴雲發曾表示，「大U型」、「大T型」以及「大L型」通常都是低總價的首購住宅，由於建物均連結在一起，當地震來時，建物間恐造成額外的扭轉以及拉扯，將使建物承受更大的破壞力道。

不過，戴雲發指出，有些L型社區，在建物距離最近的地方有規劃伸縮縫，讓兩棟社區獨立分開，此種社區在地震來時，並不會產生額外的扭轉力道。此外，長方形的建物假設最窄處只有單跨，也就是兩根柱子支撐，建議民眾也不要納入購屋選項。

因此，戴雲發建議民眾若欲購買中古屋，建議可買基地方正、建物規劃對稱、各棟獨立的社區，因為當地震來時，各棟之間因為獨立有區隔，不會互相拉扯，甚至產生額外的扭轉力道。

文／授權載自 好房網

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