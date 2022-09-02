6樓無電梯老公寓「竟不能都更」地主嘆：變紙片廢宅

素有「台北第一街」的貴陽街，見證了艋舺的興衰，周邊建物逐年老化，不少建商進駐整合都更，卻有地主因長年將房子出租，不知都更消息，被排除在更新範圍外，擔憂6樓無電梯老公寓會變「紙片廢宅」，急忙向市府陳情「想要參加都更」。

台北市萬華區直興段二小段，貴陽街二段、華西街街廓的都更案，今（31）日舉辦聽證會，該都更範圍實施者為2017年接手的安家道生公司，從原本凹字型，慢慢整合缺口，但卻有1棟僅緊鄰都更範圍的6樓老舊公寓，被排除在外，讓地主相當納悶。

台北市萬華區貴陽街二段的街廓已納入都更範圍，但最西側的6樓老舊公寓（紅色框之處）卻被排除在外。圖／好房網News記者蔡佩蓉攝影

安家道生公司整合貴陽街二段的都更案，面積已達595.87坪，住戶共計40位，區內涵蓋國產署土地，占比為17.8％。協助6樓老舊公寓、8位想參與都更的所有權人陳情的高雄市都市更新學會理事長林資雄指出，5樓戶的弟弟因房屋長年出租，並不曉得都更消息，建商也沒派人前來協商。 不過，安家企業機構總經理郭荃倫也回應，過往公司曾前去瞭解470地號（即6樓老舊公寓）地主，洽談整合問題，得到的都是無意願加入都更重建的行列。他強調，由於都更新程序繁瑣，若更改劃定範圍，對原有參與的地主不公平，也會延宕住戶新居落成的時間。

林資雄則說，他們這棟屋齡超過40年、沒有電梯的6層樓老舊公寓，地坪31.76坪，就硬生生被劃出都更範圍，旁邊又緊鄰華西街攤商老舊平房，若沒參與都更，以後恐怕就會變成孤立的紙片屋。 遭排除都更的6層樓老舊公寓、8位所有權人，皆已同意參與都更，並在聽證會上提供給北市府，後續將在都審會進行審查。

文／授權載自 好房網

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