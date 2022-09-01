房市涼了！專家預測「10年低點」將至　投資、投機割不到韭菜

房市買氣冷颼颼，日前國泰金控針對8月國民經濟信心做調查，賣房意願指數首現反彈，從-17.4上升至-12.6；買房意願卻創2017年7月以來新低，指數從-57.9再微幅下降至-58，顯現通膨、高房價、升息等多重因素影響之下，民眾仍保守觀望。



「買在低點」是股市亙古不變的好時機，房市亦是如此，品嘉建設創辦人胡偉良認為，這兩年會是未來十年房價的最低點，是剛需族的絕佳機會，現在不把握，日後很可能後悔。



胡偉良表示，窮人之所以窮，一是沒有眼光，二是沒有勇氣。在外界都不看好房地產的時候「抄底買房」，才能賺得超值的資産，像是在2008年及2017年下手買房的人，最終都成了人生的贏家。

不過，胡偉良直言，由於全球性通貨膨脹，房屋興建成本不斷上漲，開發商也不斷調高新屋售價，預售屋房價已經沒有下跌空間，抄底一說只適合二手房。因疫情期間，許多人做生意、創業失敗，迫不得已降價賣房，「剛需」可趁機買入此種二手房。

胡偉良提醒，若不是剛需族群，除非你是房地產的真正專家，否則儘量別再做房地產投資與投機，尤其是連自己都未必想去住的標的物，畢竟沒人想住的房子，其資產屬性定會直線下滑。寧可去買主流地段的優質產品，去買「你覺得有點貴」的房子，而不是買你覺得「價效比高」的房子。



文／授權載自 好房網

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