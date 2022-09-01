資金大撤退「死亡交叉」出現　專家：房市不妙

受到美國聯準會採取鷹派升息與縮表，不動產專家就提醒，必須緊盯台灣貨幣總計數M1B及M2年增率，而從今年1月開始連續數月的觀察，到了7月已經出現重大轉折，資金退潮又急又猛，7月M1B、M2年增率呈現死亡交叉，房市恐出現下行風險。



央行日前公布7月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率與年增率，M1B及M2月增率分別下滑0.51％及0.29％，年增率則分別下降到6.67％及6.99％，主因是受到外資淨匯出，以及放款與投資年增率下降。



高源不動產估價師事務所所長陳碧源長期觀察M1B、M2變動率與房地產的關聯性，他認為是有高度相關的，一般來說，M1B、M2年增率若超過10％，房市會很熱，若為5至6％，房價持平，若低於5％，就要注意下跌風險。 原本今年2月M1B年增率高達18.57％，創下兩年疫情高峰，但緊接而來的是資金快速退潮，直至7月代表市場資金活水的M1B年增率，已快速下滑至6.67％，並與代表定存資金的M2呈現「死亡交叉」。



雖然多數人認為，股市首當其衝，但不難發現包括在2007年M1B、M2出現過死亡交叉，隨即隔年金融海嘯房市大跌；2011年下旬也在全球量化寬鬆、台商回流等資金潮高峰後，出現死亡交叉，而後在2014年大台北房市出現反轉，並持續修正或盤整。

本波資金潮「黃金交叉」出現在2018年2月，時空背景為中美貿易戰、台商回台設廠、海外資金租稅大赦免，當時不少人就認為，資金效應之下，房市成交價量可望復甦；至於2020年起，則因疫情紓困，全球熱錢亂竄，形成資金活水溢滿股市、房地產的榮景。

陳碧源提醒，今年以來新台幣已經貶值了10％，推估M1B急遽下滑但M2仍維持一定水位，可能與M1B很多都轉為美元存款，沒放在象徵資金活水的活存有關，在市場流動資金急遽縮減之下，除了股市，還會波及到一般民生消費，進而影響總體經濟，房地產當然也會受挫。

隨著8月台海情勢升溫、美國強勢升息的確立，他表示，若未來幾個月M1B、M2變動率降至5％以下，市場資金活水被抽離，房價勢必就會慢慢鬆動，民眾必須特別留意。



7月M1B與M2年增率出現「死亡交叉」。圖／取自中央銀行網站



文／授權載自 好房網

延伸閱讀

打炒房銀行收傘 中小型建商喊：快活不下去

衝破天花板！「12縣市」房價超標 六都行政區全漲 專家直言「資產泡沫化」下場

買氣趨冷 建商觀望態度也濃！「2數據」都創新低

「城市再生 安居高雄」高峰論壇暨特展線上直播

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》