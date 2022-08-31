打炒房銀行收傘　中小型建商喊：快活不下去

對於屏東出現兩個爛尾工地，並流入法拍市場，在地建商認為，銀行為配合政府打炒房，針對購地貸款成數，甚至會溯及既往檢視已經貸款購地建商的成數，要求補足成數，有些現金流不足的小建商，為了「調頭寸」疲於奔命，如此也已影響整體房市開工量。

屏東縣不動產開發公會理事長王世賢表示，屏東多為在地中小型建商，登記在屏東的建商52％在屏東設籍，42％才是高雄以北，所以長期下來新屋供給多源自中小型建商，只是在央行連續四波打炒房之下，銀行對建商已購土地也採溯及既往方式，要求符合當下央行規範的成數，導致不少建商需緊急補上現金，形成龐大財務壓力。

王世賢說，很多中小型建商現金周轉出問題，也壓抑了開工量，今年前7月屏東的開工量與去年同期銳減30％，有些建商原本要開工的工地，因購地貸款資金必須補足，就暫緩新案開工，不少建商對推案也轉趨保守。

他表示，屏東多為小建商、小資本，而區內買方主力為自住型，投資客不多，這幾年許多屏東重大建設定案，使得屏東市土地有感上漲，同時伴隨高雄市快速發展的外溢效應，屏東房市長線仍有很大的發展空間。

只是王世賢說，目前房市觀望氣氛濃厚，甚至消費者信心受到動搖，今年銷售雖然還算平穩，但若央行購地貸款沒有鬆綁，甚至持續溯及既往，會讓屏東很多中小型建商撐不下去，他就提到，已經很多建商向他反映「快要活不下去」

文／授權載自 好房網

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