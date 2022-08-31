多買20年屋齡、房價便宜5成　六都「老宅」這區最殺

屋齡愈大、房價是否會遞減？六都與新竹縣市，更呈現不同態勢。根據台南市不動產估價師公會彙整屋齡10年內、屋齡11至30年與31年以上三個級距發現，「老貴宅」僅限定於大台北地區，不過，在高雄市買屋齡31年以上房子，相較10年內房子，可便宜54％。

台南市不動產估價師公會資通會主委林利州指出，彙整屋齡與房價是否絕對正相關，也就是愈老愈便宜，以及每坪價差多少，是民眾購屋時可以參考的指標之一。他表示，當房價差異性不大時，即可從「新」購屋，反之急需購屋自住，但資金寬裕度尚不佳者，則可參考統計的差距數字，來選定購屋條件。

林利州指出，六都與新竹住宅用途、屋齡31年以上的房價「眾位數」均價與屋齡10年內，價差程度13至46％之間，其中差距最多的都市前三名為高雄市的54.07％，屋齡10年內眾位數均價每坪25.99萬元，屋齡31年以上均價為每坪14.05萬元。

在台南市買屋齡31年以上的房價，則比屋齡10年內便宜62.70％，其中屋齡10年均價每坪21.98萬元、屋齡31年以上每坪均價13.78萬元；新竹縣市價差62.10％，屋齡10年均價每坪31.38萬元、屋齡31年以上每坪19.49萬元。

六都與新竹縣市屋齡價差，「老貴宅」僅出現在台北、新北市。圖／台南市不動產估價師公會提供

而價差折數最少的，為新北市屋齡31年以上老屋，僅便宜10年內屋價87折左右，而觀察眾位數均價，屋齡10年成屋每坪均價39.78萬元，而屋齡31年以上每坪34.76萬元，每坪僅差約5萬元。

台南市不動產估價師公會榮譽理事長劉生泉表示，由屋齡房價差距中可以看到，新北市屋齡31年以上老屋房價眾位數均價，每坪甚至略高屋齡11至30年的房價，也就是形成了「老貴宅」的逆向房價走勢，原因不外乎是區域擁有量體龐大的中古屋，在地方政府推動都更積極度高的情況下，建商搶老屋新蓋也推升了老屋成交房價。

文／授權載自 好房網

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