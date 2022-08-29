月繳1.5萬成家　全台這區「租不如買」被推爆

堪稱北台灣買房CP值最高區域的基隆市，房價平穩上升，由於公路客運可快速抵達台北，吸引不少通勤首購族落腳於此。在地房仲點出，台北租屋租金相當高，以一個月租金15000元為例，即為300萬房屋貸款每月還款額，可以在基隆中山區買到屋齡25年左右、20坪的中古電梯大樓，是貨真價實的「租不如買」。

東森房屋基隆中山店店長魏銘志指出，基隆房價這三年才有明顯緩升，而中山區則陸續有大型建商在此插旗，中古屋房價也趁勢盤升，加上區內德安路及中和路上分別設有國道三號出入口，交通相當便捷。

中山區的生活鬧區為復興路生活圈，區內指標建案為潤隆建設推出的「新橫濱」，從一期的「星野區」及「上野區」，目前已推到第二期「夢悅城」，全案預計2027年第二季完工。東森房屋研究中心統計「星野區」實價登錄，該案平均成交單價29萬元，而成交單價自今年4月起已坐穩3字頭。

魏銘志表示，基隆與台北交通便捷性不分伯仲，但台北房價相對基隆高出許多，因此建議台北退休族群可將台北房子出售並到基隆購屋，留一筆退休金養老，享受基隆的好山好水。

根據內政部公布的今年第1季房價負擔能力指標，基隆市的房價所得比為5.76倍，低於全國的9.58倍，等於不吃喝5.76年即可買房；而基隆的房貸負擔率為23.07%，等於每月薪資所得僅需花2成3拿來繳房貸，相當輕鬆。

文／授權載自 好房網

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