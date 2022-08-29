買方態度大變！「這縣市」收手觀望 　量縮驟減：創21年新低

根據六都7月建物買賣移轉棟數資料顯示，交易量合計為18477棟，其中台南年減27.9％、高雄年減10.1％。近年房市火熱的南二都市場交易量不增反減，當地實際房市狀況耐人尋味。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台南重跌主要原因在於，去年台南受惠南科、重大建設議題，房市交易價量齊揚相當火熱，加上大量建案交屋，更是締造出歷年同期最佳紀錄，然而今年買方購屋態度轉向收手觀望，交易量能驟減，且在基期較高的情況下，量縮表現就更加鮮明，而高雄7月移轉棟數僅2680棟，交易動能明顯轉弱，甚至寫下「21年同期新低紀錄」。

陳金萍說明，去年上半年國內股市持續創新高、低利率環境，房市風生水起，反觀今年，全球通膨壓力沉重、各國央行加速實行貨幣調控措施，全球股、匯市也出現劇烈震盪向下修正，國內領先指標已連續下滑八個月。央行升息潮讓房貸利率逐步攀升，6月購屋貸款利率已1.614％，上半年買賣移轉量年增幅已由正轉負。雖目前國內疫情趨於穩定，但整體環境已不復從前，市場瀰漫觀望氣息，恐難再現前兩年的爆發性遞延買氣，今年房市展望應多保守看待。

台經院產經資料庫總監劉佩真則指出，股市金融市場也是呈現比較動盪的格局，還有地緣政治這些的變化，以及在國內的經濟成長率是持續地呈現下修的態勢，那麼也使得房市，相關的一些購買力支撐，是有比較鬆動的一個局面。

文／授權載自 好房網

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