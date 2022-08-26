買氣趨冷...建商觀望態度也濃！「2數據」都創新低

政府打炒房、央行限縮不動產貸款，加上利率逐步上升、經濟情勢不穩及疫情衝擊，加上房價仍很高，民眾買房更保守，建商購地、申辦土建融的態度也更謹慎。央行最新公布今（2022）年7月房貸餘額、建築貸款餘額，其中房貸餘額9兆1825億元，年增率8.64%，創下2021年1月以來新低。而7月建築貸款餘額為2兆9887億元，年增率12.53％，更創下2019年11月以來新低。

央行統計指出，今年7月房貸餘額9兆1825億元，月增約419億元，年增率8.64%，年增率已是連續4個月下滑，且7月年增率還創下2021年1月以來的新低，2020年12月年增率則是8.5%。

央行經研處官員表示，7月房貸餘額年增率呈現下降，5大銀行7月新增房貸金額也是月減，可見目前金融市場動盪大、又進入升息循環且房價仍高，加上打炒房措施、疫情衝擊，都會讓想買房民眾更審慎及保守，而影響到房貸餘額數字。此外，7月份部分銀行整批分戶貸款下降，因為一些銀行更嚴格控管貸款，還有主要因房市交易減少，都會影響房貸金額數字。

經研處指出，今年6月六都建物買賣移轉棟數月減達6%，7月減幅更來到13.3%，可見房市交易趨緩，買方比較縮手及觀望，對於房貸金額數字都有所牽動。

7月份建築貸款餘額2兆9887億元，年增率12.53％，月增約307億元，年增率創下從2019年11月以來33個月新低，央行經研處表示，觀察去年1月以來的建築貸款餘額年增率走勢，僅7月有微幅向上，整體來看這一年多來其實是往下且趨緩狀態，在建築成本、營建成本升高，土地及人工成本也漲，還有政府打炒房政策、央行限縮不動產貸款及金流，諸多因素讓建商與營建業者更審慎，業者會考量整體成本並評估投報率，因此可能會延後開工與推案，而影響建築貸款餘額數字。此外，金管會今年初拉升不動產授信風險權數，銀行業考慮到資本適足率，對於建築貸款放貸、個人持有多戶的房貸都更加謹慎。

文／授權載自 好房網

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