台北房價降！「這區」量價大跌　2款宅也變便宜了

臺北市政府地政局公布，最近一期（111年5月）實價登錄交易件數為721件，較4月減幅20.16％；交易總額為189.32億元，較4月減幅21.95％；住宅價格指數113.86，較4月下降0.22％。

地政局分析111年5月實價登錄量價動態，全市交易量共721件，較4月903件減少182件，減幅20.16％，較去年同期890件減幅18.99％；交易總額為189.32億元，較4月242.55億元減少53.23億元，減幅21.95％，較去年同期226.47億元減幅16.40％。

再觀察12個行政區5月交易量，只有大同區較4月增加18.52％，其餘各行政區均減少，其中減幅最大為中山區，較4月減少34.73％。

各行政區交易總額前3多依序為大安區27.39億元、內湖區25.43億元及松山區23.09億元；總額最少的則是南港區，僅5.51億元，與總額最高的大安區相差約3.97倍。而交易總額增幅最大為大同區，較4月增加53.42％，減幅最大為中山區，較4月減少59.10％。

111年5月臺北市12行政區買賣交易件數與總額分布圖。圖／台北市地政局提供

地政局也公布111年5月台北市住宅價格指數為113.86，較4月114.11下降0.22％，較去年同期107.67上升5.75％；標準住宅總價為1,804萬元，單價為每坪57.44萬元。

觀察各建物型態，大樓住宅價格指數117.57，較4月117.37上升0.17％；公寓住宅價格指數110.07，較4月111.65下降1.42％；小宅住宅價格指數112.89，較4月113.25下降0.32％。全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，月線部分全市、公寓及小宅微幅下跌，季線部分公寓轉跌，其餘皆持續上漲。

111年5月臺北市住宅價格指數。圖／台北市地政局提供

文／授權載自 好房網

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