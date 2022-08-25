79折買到房...用「這張圖」殺價　屋主開天價被識破

民眾善用實價登錄，就能大幅減少資訊不對稱、用合理價格買到房子。台南市不動產估價師公會資通會主委林利州分享，先前協助親友購置自用住宅議價，賣方新成屋購入價格800萬元，房價大漲後，開價1400萬元，因他早已研究好社區與周邊行情，順利殺價300萬元、打79折買到房子。

林利州指出，由於他熟悉使用實價登錄資訊，並查詢得知賣方以800萬元買入，持有時間也不久，但卻以1400萬元開價委售，中間價差極大。他以賣方「有合理獲利」、買方可用「合理行情取得」為議價基礎，順利殺價21％，以1100萬元成交。

也因為這個親友案例，讓他深感房價資訊透明的重要。因此，就彙整了全國今年1至7月最新「房價階梯圖」，以30至50坪住宅產品、類似抓出較客觀的房價中位數，歸納了每坪單價超過50萬元的區域，與40至50萬元區間的區域，以此遞減。

林利州表示，「房價階梯圖」可作為民眾購屋「替代原則」的依據，也可作為「比價基礎」，例如台北市文山區、北投區與新北市永和區、板橋區的房價都位處4字頭區間。而負擔不起4字頭的民眾，則可往3字頭區域參考，例如汐止與林口區。

「房價階梯圖」用單價重新歸納蛋黃區與蛋白區。圖／台南市不動產估價師公會提供

比較特別的是，新竹竹北每坪衝上35.84萬元，但台中最貴的西屯區為每坪28.74萬元，新竹市則為每坪25.72萬元。林利州指出，民眾可透過這樣的數據去議價、比價，另一部分，也可透過單價換算總價，來了解是否負擔得起該區房價。

他建議，想買房的民眾一定要善用實價登錄，以他協助議價的案件為例，若不曉得行情與屋主購入成本，恐怕就會陷入追價情境，愈了解資訊行情，才愈有利議價。

文／授權載自 好房網

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