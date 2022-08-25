新北公寓漲幅超車！「2屋齡」漲破1成　房價「凹陷16區」曝光

近期受到疫情、通膨壓力、政府打炒房、央行升息等影響下，房市不確定性增加，市場氛圍出現轉折，使交易量能逐漸放緩，但房價呈現上卻出現兩樣情，根據新北市不動產市場分析季報顯示，111年第1季住宅成交均價為37.2萬元／坪，較上季上漲3.46％，與去年同期漲6.84％。其中都會區均價38.3萬元，較上季上漲3.4％，與去年同期相較，則上漲6.83％。

而公寓、華廈、住宅大樓成交均價分別為32.2萬元／坪、33.9萬元／坪、39.7萬元／坪，與去年同期相較，亦均呈上漲趨勢，漲幅依序為公寓10.17％、華廈10.04％及大樓6.41％。進一步觀察各屋齡區間均價與前季相比也都上漲，由高至低依序為5年以下（42.9萬元／坪）、5至20年（38.1萬元／坪）、20至35年 （34.1萬元／坪）、35年以上（34萬元／坪），其中，屋齡20至35年及5年以下房子漲幅與去年相比皆破1成，分別是12.36％、10.19％。

統計數據顯示，大樓為主要交易物件占42％，分布於淡水、中和及新莊區；1000萬元以下占26.7％，以淡水地區為最大宗。而新北市公寓交易占22％，分布於板橋、中和及三重區：總價1000萬元以下高達63.5％，成交案例多分布於新莊、三重、中和區。華廈部分僅占12％，主要分布於新店、汐止及三重區；1000萬元以下為最大多占40％，成交區多分布於淡水、新莊、汐止區。

五股、林口Q1住宅成交均價分布圖。圖／新北市府提供

淡水、八里Q1住宅成交均價分布圖。圖／新北市府提供

進一步觀察交易熱區，大多集中在舊市區及機能便利性高的生活圈，或是捷運、火車站周邊，新北整體房市1000萬元以下多位在淡水、三重、新莊。2字頭區域仍以淡海新市鎮交易最多，平均單價每坪24.5萬，其餘分布在淡大生活圈，公寓每坪20.2萬、華廈23.7萬、大樓24.6萬，新興、新民、新春街一帶，華廈22.8萬、大樓22.6萬，捷運淡水站，公寓每坪19.5萬，沙崙大樓平均單價25.8萬。八里區，中山路二段及中華路，大樓每坪均價19.5萬，龍米路一段臨海邊大樓每坪26.3萬。

新莊、泰山Q1住宅成交均價分布圖。圖／新北市府提供

新莊部分，以下新莊較親民，西盛生活圈公寓29.4萬，鴻金寶商圈民安後港生活圈，公寓28.4萬。泰山區泰林路及明志路沿線生活圈，公寓每坪25.3萬、大樓28.8萬。林口仁愛路以南、文化一路與文化二路間之生活圈，大樓每坪28.8萬，文化北路以西、南勢國小一帶之生活圈，華廈每坪29.2萬。五股成泰路生活圈，公寓23.7萬、華廈29.2萬、大樓28.3萬。三重部分以捷運先嗇宮站周遭房價較親民，華廈每坪29.2萬。樹林區，樹林火車站公寓均價28.5萬，中華路公寓每坪均價27.2萬。

三重、蘆洲Q1住宅成交均價分布圖。圖／新北市府提供

樹林Q1住宅成交均價分布圖。圖／新北市府提供

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

「鬼城有軌」房價快煞不住？「1數據」太嚇人：漲幅新北第2

副都心瑟瑟發抖？塭仔圳又便宜又大碗 將衝擊在地房價？

文山區「房價凹陷」瘋狂補漲中 新設「6捷運站」神助攻

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》